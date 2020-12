Une étape sinistre dans la vie du modèle préféré de Playboy viendra sur le petit écran, dans le cadre du futur catalogue de la plateforme de streaming Hulu. Les histrions Lily James et Sebastian Stan ont été signés pour incarner respectivement Pamela Anderson et Tommy Lee dans une mini-série de sex tape qui a provoqué un scandale dans les années 1990.

Selon Collider, la star de Mamma Mia! Here We Go Again (2018) sera le protagoniste de Pam et Tommy, une émission limitée qui met en vedette Seth Rogen en tant que producteur. Alors que Lily James sera une Pamela Anderson au début de la trentaine, Sebastian Stan jouera le premier mari de la célébrité canadienne, qu’elle a épousée il y a 25 ans et a enregistré la tristement célèbre vidéo de sexe qui finirait par fuir en ligne.

Composée de huit épisodes, la mini-série “suivra le couple de leur première rencontre en 1995 et de leur mariage quatre jours plus tard, à leurs batailles juridiques avec Internet Entertainment Group, qui diffusait leur vidéo privée”. Le cinéaste Craig Gillespie (Je suis Tonya) dirigera le spectacle entier, basé sur des scripts de Rob Siegel (Le lutteur).

Seth RogenEn plus de produire avec Evan Goldberg, il incarnera probablement l’homme qui a initialement volé l’heureuse sex tape lors de la lune de miel de l’actrice aux Gardiens de la Baie (1992-1997). Selon les rapports, bien que la vraie Pamela Anderson ne soit pas impliquée dans le projet, ni le musicien Tommy Lee, ils savaient à l’avance son existence.

Dans un premier temps, James Franco allait diriger et jouer dans Pam & Tommy, dont le développement se poursuit depuis plus de deux ans, après la sortie en salles de The Disaster Artist: Masterpiece (2017). Selon Collider, les accusations portées contre Franco pour conduite inappropriée et abus sexuels, rendues publiques à partir de 2018, auraient entravé la pré-production.

Le tournage de la mini-série est prévu pour le printemps 2021. Une date de sortie provisoire sur Hulu n’a pas encore été publiée.

Nous avons vu Lily James récemment dans le film Netflix Rebeca, tandis que Sebastian Stan sera bientôt vu dans la série Disney Plus Le faucon et le soldat de l’hiver.

