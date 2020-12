Après avoir arrêté ses enregistrements pendant plusieurs mois, il est finalement revenu à la phase de production de ‘Jurassic World: Dominion’, troisième volet de la nouvelle version de ce monde jurassique, qui devrait sortir en salles d’ici la mi-2022, mais apparemment la pandémie n’a pas seulement modifié sa première, depuis l’intrigue de ‘Jurassic World 3’ il a été changé en raison de la situation mondiale.

La franchise Jurassic a peut-être été l’une des plus réussies de ces dernières années, en grande partie grâce à l’avancement des effets spéciaux, puisque le premier film sorti en 1993 est devenu un phénomène pour amener ces espèces éteintes dans un très De manière réaliste, et malgré le fait que ses suites n’aient pas eu autant de succès, ils ont réussi à avoir de grandes collections au box-office.

Lors d’une interview avec l’acteur Jeff Goldblum pour Entertainment Weekly, il a été révélé que le L’intrigue “ Jurassic World 3 ” a été modifiée en raison d’une pandémie et il semble qu’il cherchera à donner un message encourageant sur la technologie et la génétique:

«Il y a des choses dont mon personnage parle, dont il a toujours un peu parlé, la fragilité de notre espèce et la coopération mondiale qui est nécessaire et le fondement et la science nécessaires. Oh, et l’utilisation éthique de la science. il faut s’unir dans la confiance et la connexion en tant que famille. Pour atteindre notre potentiel et faire ce qu’il faut pour nous-mêmes et pour cette planète glorieuse, tout cela. Donc, toutes ces choses sont maintenant, comme vous pouvez l’imaginer, plus pertinentes que jamais. Dans de nombreux aspects de cette intrigue, il y a d’autres choses que nous trouvons appropriées, mais il y a des choses délicates qui sont modifiées et ajustées pour bien faire les choses pour le moment et qui contribuent et nourrissent pour le moment. “

Pas seulement Jeff Goldblum revient à son rôle de Ian Malcolm, on reverra aussi Laura dern déjà Sam Neil à leurs papiers Ellie Sattler et Alan Grant respectivement avec qui nous verrons Chris Pratt et Bryce Dallas Howard et la première de ‘Jurassic World: Dominion’ est prévue pour 10 juin 2022.