Crunchyroll a révélé ce vendredi la liste complète des nominés pour le Prix ​​Anime 2021, une cérémonie organisée chaque année depuis janvier 2017 qui vise à célébrer le meilleur de l’industrie de l’anime et à faire un effort pour fédérer la communauté.

Cette année, les séries qui ont reçu le plus de nominations sont: Bon prétendant (12), Gardez vos mains sur Eizouken! (Onze), Jujutsu Kaisen (10) et Beastars (9), qui a fait sa première internationale sur Netflix en 2020. Appare-Ranman! et Dorohedoro Ils complètent la liste restreinte de l’Anime de l’année. Au total, 35 séries ont reçu au moins une nomination dans l’une des 18 catégories.

Les précédents lauréats du prix Anime de l’année ont été: Yuri !!! on Ice (2017), Made in Abyss (2018), Devilman Crybaby (2019) et Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2020).

Les nominés pour la cinquième édition des Anime Awards ont été choisis par plus de 50 experts de dizaines de pays, qui ont été sélectionnés par l’équipe internationale de Crunchyroll. Comme il y a un an, les fans pourront également choisir leurs favoris via le site Web. theanimeawards.com. Tous les utilisateurs qui votent dans chaque catégorie recevront un cadeau numérique directement dans leur courrier électronique.

Vous pouvez voter une fois par jour dans toutes les catégories à partir d’aujourd’hui, 15 janvier, jusqu’au 22 janvier prochain. La décision des juges aura un poids de 70%, tandis que le vote des fans aura une valeur de 30%. En cas d’égalité, le favori des juges sera choisi comme gagnant.

Voici la liste complète des nominés pour les Crunchyroll Anime Awards 2021:

Anime de l’année

APPARE-RANMAN! BEASTARSDorohedoroGrand prétendantJUJUTSU KAISENGardez vos mains Eizouken!

Meilleur réalisateur

Hiro Kaburagi – Grand prétendantMamoru Hatakeyama – Kaguya-sama: L’amour est la guerre? Masaaki Yuasa – Gardez vos mains loin d’Eizouken! Sunghoo Park – JUJUTSU KAISENTakashi Sano – Tour de DieuYuzuru Tachikawa – DECA-DENCE

Meilleure animation

BEASTARSGreat PretenderJUJUTSU KAISENGardez vos mains sur Eizouken! Princess Connect! Re: DiveLe Dieu du lycée

Meilleur design de personnage

Genice Chan et Yuusuke Yoshigaki – BNA: tout nouvel animal Masashi Kudoh et Miho Tanino. Dessins originaux de SIU – Tour de Dieu Mayuka Itou. Dessins originaux d’Iro Aida – Hanako-kunNaoyuki Asano lié aux toilettes. Dessins originaux de Sumito Oowara – Gardez vos mains loin d’Eizouken! Rumiko Takahashi et Yoshihito Hishinuma – Yashahime: Princesse Demi-DémonYoshiyuki Sadamoto et Hirotaka Katou – Grand prétendant

Meilleur lead

Anos Voldigoad – The Misfit of Demon King AcademyCatarina Claes – Ma prochaine vie en tant que méchante: tous les chemins mènent à Doom! Midori Asakusa – Gardez vos mains loin d’Eizouken! Natsume – DECA-DENCEShoyo Hinata – HAIKYU !! AU TOPYuji Itadori – JUJUTSU KAISEN

Meilleur antagoniste

Akito Soma – Fruits Basket: Saison 2Echidna – Re: ZERO -Starting Life in Another World-: Saison 2En – DorohedoroOverhaul – My Hero Academia: Saison 4Rachel – Tour de DieuRyomen Sukuna – JUJUTSU KAISEN

Meilleur personnage masculin

Anos Voldigoad – The Misfit of Demon King AcademyCaiman – DorohedoroKhun Aguero Agnes – Tour de DieuLegoshi – BEASTARSSatoru Gojo – JUJUTSU KAISENShoyo Hinata – HAIKYU !! JUSQU’AU SOMMET

Meilleur personnage féminin

Abigail Jones – Grand prétendantCatarina Claes – Ma prochaine vie en tant que méchante: Tous les chemins mènent à Doom! Chizuru Mizuhara – Louez une petite amieKaguya Shinomiya – Kaguya-sama: L’amour est la guerre? Noi – DorohedoroSayaka Kanamori – Gardez vos mains sur Eizouken!

Meilleur couple

Catarina Claes & Maria Campbell – Ma prochaine vie de méchante: tous les chemins mènent à Doom! Chizuru Mizuhara & Kazuya Kinoshita – Rent-a-GirlfriendKaguya Shinomiya & Miyuki Shirogane – Kaguya-sama: L’amour est la guerre? Kotoko Iwanaga & Kuro Sakuragawa – In / SpectreLegoshi & Haru – BEASTARSNasa Yuzaki & Tsukasa Yuzaki – TONIKAWA: Over The Moon For You

Meilleure scène de combat

Bercouli c. Dark God Vecta – Sword Art Online Alicization: War of the Underworld Part 2 Brawler vs. Maître – Akudama DriveDeku vs. Révision – My Hero Academia: Saison 4 Jin Mori vs. Han Daewi – Le dieu du lycée Jin Mori vs. Jegal Taek – Le Dieu du lycéeSatoru Gojo vs. Ryomen Sukuna – JUJUTSU KAISEN

Meilleur drame

BEASTARSFruits Basket: Saison 2Great PretenderJapan Sinks: 2020 CHANT «HIER» POUR MESomali and the Forest Spirit

Meilleure comédie

Kaguya-sama: L’amour est la guerre? KakushigotoGardez vos mains Eizouken! Ma prochaine vie en tant que méchante: tous les chemins mènent à Doom! Princesse endormie dans le château des démonsLe raté de l’Académie du roi des démons

Meilleur fantaisie

Ascendance of a Bookworm Part 2DECA-DENCEDorohedoroDragon Quest L’aventure de DaiRe: ZERO – Commencer la vie dans un autre monde-: Saison 2Tower of God

Meilleure ouverture

BEASTARS – Wild Side (ALI) Great Pretender – GP (Yutaka Yamada) HAIKYU !! EN HAUT – PHOENIX (SYNDROMES DE BRÛLURE) JUJUTSU KAISEN – KAIKAI KITAN (Eve) Kaguya-sama: L’amour est la guerre? – PAPA! PAPA! FAIRE! exploit. Airi Suzuki (Masayuki Suzuki) Gardez vos mains sur Eizouken! – Easy Breezy (chelmique)

Meilleure fin

BNA: Brand New Animal – NIGHT RUNNING (Shin Sakura ft AAAMYYY) Dorohedoro – DDDD ((K) NoW_NAME) Great Pretender – The Great Pretender (Freddie Mercury) In / Specter – LAST DANCE (Mamoru Miyano) JUJUTSU KAISEN – LOST IN PARADISE ( ALI feat. AKLO) The Millionaire Detective – Balance: ILLIMITÉ – Welcome My Friend (OKAMOTO’S)

Meilleure bande son

Alisa Okehazama – Le Dieu du lycéeKensuke Ushio – Le Japon coule: 2020Kevin Penkin – Tour de DieuOORUTAICHI – Gardez vos mains sur Eizouken! Satoru Kousaki – BEASTARSYutaka Yamada – Grand prétendant

Meilleure performance vocale (anglais)

Aaron Phillips comme Laurent Thierry – Grand prétendant Anairis Quiñones comme Echidna – Re: ZERO – Commencer la vie dans un autre monde-: Saison 2) Crispin Freeman comme Ziusudra – Fate / Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia Johnny Yong Bosch comme Bam – Tour de Dieu Jonah Scott comme Legoshi – BEASTARSZeno Robinson comme Hawks – My Hero Academia: Saison 4

Meilleure performance vocale (japonais)

Megumi Ogata dans le rôle de Hanako – Hanako-kun à bord des toilettesMutsumi Tamura dans le rôle de Sayaka Kanamori – Gardez la main sur Eizouken! Riho Sugiyama dans le rôle de Minare Koda – Wave, Listen to Me! Yuichi Nakamura dans le rôle de Satoru Gojo – JUJUTSU KAISENYusuke Kobayashi comme Natsuki ZEROaru – Raison -Commencer la vie dans un autre monde-: Saison 2Yusuke Onuki en tant que Daisuke Kambe – Le détective millionnaire – Balance: ILLIMITÉ

Les gagnants du Prix ​​Crunchyroll Anime 2021 sera annoncé lors d’une cérémonie virtuelle vendredi 19 février à 19 h 00 (heure du centre-ville de Mexico).

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE