À l’été de l’année dernière, nous avons appris que Anne Hathaway Il participerait au tournage d’un film pendant la pandémie de coronavirus, également dans un contexte de quarantaine et d’isolement social. Cette semaine, une bande-annonce officielle de ce curieux projet est enfin arrivée, intitulée Verrouillé, où le lauréat d’un Oscar partage ses crédits avec Chiwetel Ejiofor dans une histoire d’amour, une comédie … et un vol?

Un synopsis officiel du film dicte ce qui suit (via):

«Au moment où ils décident de se séparer, Linda (Anne Hathaway) et Paxton (Chiwetel Ejiofor) découvrent que la vie a d’autres projets après avoir été piégés à la maison pendant une quarantaine obligatoire. Vivre ensemble s’avère être un défi, mais alimenté par la poésie et les grandes quantités de vin, il vous rapprochera de la manière la plus surprenante.

Cependant, ne vous laissez pas berner par la saveur simplement romantique et intime qui se dégage du paragraphe précédent. Ce qui est omis là-bas, et est très évident dans la bande-annonce de Locked Down, c’est que ce couple londonien (en quête de justice, de rachat ou pour donner un nouveau but à sa vie) planifiera un vol contre un grand magasin où un article coûteux est conservé. Diamant. En ce sens, Anne Hathaway devra probablement utiliser ce qu’elle a appris dans Ocean’s 8: Les escrocs pour avancer dans cette mission particulière, qui illustre à quel point une crise existentielle peut nous mener au milieu d’une urgence sanitaire.

Présentant des éléments déjà entièrement associés au monde pandémique – masques faciaux, réunions Zoom et papier toilette – le film a été réalisé par Doug Liman (Edge of Tomorrow) et écrit par Steven Knight (Peaky Blinders). Le casting est complété par Ben Kingsley, Mindy Kaling, Stephen Merchant et Ben Stiller, qui brille curieusement par son absence dans la bande-annonce.

Verrouillé pour la première sur HBO Max le 14 janvier. Cette plateforme de streaming, jusqu’à présent uniquement présente aux États-Unis, prévoit d’arriver en Amérique latine et dans certaines régions d’Europe au second semestre 2021.

Titre original: Verrouillé

An: 2021

Réalisateur: Doug Liman (fabrication américaine)

Acteurs: Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Kingsley

Date de sortie:14 janvier 2021 (USA)

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.