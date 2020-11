L’héritage de Louisa peut Alcott perdure en Jo, Meg, Beth et Amy, les quatre protagonistes de Petite femme. Dans chaque adaptation du roman, les personnalités de ces filles sont réinterprétées pour une nouvelle génération de téléspectateurs. Jo, en tant qu’alter ego d’Alcott, est le rôle le plus important: si elle ne fonctionne pas, le film ou la série ne tiendra pas. Qui ont été les meilleurs Joséphine mars dans l’histoire du cinéma et de la télévision de Little Women? Ici, nous vous disons.

5– Maya Hawke (mini-série, 2018)

En 2018, la chaîne de télévision publique américaine PBS a créé une mini-série en trois parties basée sur le classique de Louisa May Alcott. Cette version raconte l’histoire de la Marche de manière linéaire et peu innovante. Il ne se distingue pas par son scénario, mais il se distingue par sa production et la conception de ses costumes. La qualité qui soutient cette adaptation et qui la place sur notre liste est sa Joséphine, jouée par la jeune actrice Maya Hawke (Choses étranges).

Hawke ajoute une vitalité rafraîchissante au personnage. Contrairement à d’autres versions de l’alter ego d’Alcott, cette Jo se prend moins au sérieux et se sent plus jeune. Maya l’interprète comme l’adolescente qu’elle est, vulnérable et énergique. En revanche est Kathryn Newton (Pokémon: Détective Pikachu) en tant que Amy; la plus jeune sœur de la famille March est espiègle et quelque peu manipulatrice, mais Newton la joue sans la transformer en un être détestable.

L’assemblage le complète Jonah Hauer-King comme Laurie, un personnage qui pourrait devenir fade, mais ici elle prend un air doux et attentionné.

La mini-série est disponible sur Vidéo Amazon Prime.

4– Jo anime (1987)

Une des adaptations les plus lâches de ce roman est l’anime de 1987 Ai no Wakakusa Monogatari, qui a été diffusé en Amérique latine au début des années 1990. Leur version de la famille March est très différente du matériel source, mais capture parfaitement. les personnalités de ses protagonistes, du code couleur de leurs costumes à leurs expressions faciales.

La Joséphine de Ai no Wakakusa Monogatari a été exprimée par Eiko Yamada dans l’original japonais et par Alicia Sáinz de la Maza dans le doublage en espagnol. L’esprit audacieux et indépendant de Jo est évident dans les deux performances vocales. Dans son développement au sein de cet anime, nous voyons Joséphine passer du statut de fille maussade et maussade à devenir une “petite femme” intelligente, sensible et débrouillarde. Sa relation avec la tendre Beth est l’un des axes de la série et est à peine dans le fond de son amitié avec Laurie.

3– Katharine Hepburn (Petites femmes, 1933)

A 26 ans, l’extraordinaire Katharine Hepburn prend le rôle de Joséphine March dans la version de Little Women réalisé par George Cukor en 1933. Ce film, tourné en noir et blanc, est le baume dont le cinéma américain a besoin après la crise économique qui a frappé le pays ces années-là. Contre toute attente (qui voudrait voir une histoire de femmes à la vie ordinaire?), Le film a été un succès au box-office et, près de 90 ans après sa première, il est toujours considéré comme l’une des meilleures adaptations du roman.

Dans la vraie vie, Katharine Hepburn partageait les traits de personnalité de Josephine qui lui donnaient crédibilité et force à l’écran. Hepburn était un ouragan en avance sur son temps: indépendante, résiliente, avec une énergie très masculine qui transcendait son travail de peinture. Sa Joséphine était maigre, mais son visage avait une maturité qui contrastait avec ses manières enfantines.

Tout dans ce film est charmant: du scénario, qui navigue en douceur entre les vignettes du quotidien des sœurs March, à la chimie entre Hepburn et ses sœurs à l’écran: Meg (Frances Dee), Beth (Jean Parker) et Amy. (Joan Bennett).

2– Winona Ryder (Petites femmes, 1994)

Depuis 25 ans, les petites femmes de Gillian Armstrong il était considéré comme la version définitive de cette histoire classique. Ce film a une distribution et un scénario parfaitement équilibrés qui incorpore plus d’éléments de la vie de Louisa May Alcott dans le personnage de Jo que ses prédécesseurs. Little Women de 1994 nous a fait découvrir la maturité de quatre jeunes gens qui apprennent à être maîtres d’eux-mêmes dans un monde conçu pour les garder enchaînés à la maison.

L’ambiance presque féministe de cette version est probablement liée au fait qu’il s’agit de la première adaptation du roman écrite et réalisée par des femmes. Gillian Armstrong a mis le poids du film sur les épaules de l’une des actrices les plus talentueuses de sa génération: Winona ryder. Contrairement aux Joséphines précédentes, celle de Winona Ryder est complètement ouverte dans toutes ses émotions: elle n’a pas peur de montrer sa colère, son enthousiasme ou son admiration. De plus, ce film donne plus d’espace à sa relation avec sa sœur Beth, l’un des piliers de la construction de son personnage et qui avait été peu exploré.

Accompagné par Trini alvarado, Claire Danes, Kirsten Dunst, Samantha Mathis, Susan Sarandon Oui Balle chrétienneRyder dirige les mouvements de cet ensemble avec un mélange de fermeté et de sensibilité que nous n’avions pas vu dans les versions précédentes de l’histoire.

1- Saoirse Ronan (Petites femmes, 2019)

Greta Gerwig a fait l’impensable: détrôner Gillian Armstrong en tant que réalisateur qui canalise le mieux l’essence de Louisa peut Alcott en fusionnant des éléments de la vie de l’auteur avec ceux de ses personnages dans Little Women, 2019. Cette version de l’histoire des sœurs de mars est la plus innovante dans sa structure et rompt une des traditions autour du roman original: elle donne une nouvelle dimension pour Amy (Florence Pugh), qui n’est plus seulement une rivale de sa sœur Jo (Saoirse Ronan), pour se montrer comme une facette différente du même esprit indépendant.

Joséphine de Greta Gerwig est courageuse, intense et attachante. C’est au-delà de la férocité de Katharine Hepburn, de la ferveur de Winona Ryder, de la fraîcheur de Maya Hawke. C’est une Joséphine qui se retrouve, main dans la main avec ses sœurs. Une jeune écrivaine pour un public qui est déjà dans la quatrième vague du féminisme: elle se bat avec son éditeur pour préserver les points clés de son propre livre, tout comme elle se bat avec le monde pour préserver les piliers de son existence. Son histoire d’amour n’est pas celle du couple idéal, c’est celle de son propre art. Ce changement de perspective est ce qui place la Jo de Greta Gerwig en tête de cette liste.

