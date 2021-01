L’arrivée des X-Men dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) a suscité de grandes attentes parmi les fans des mutants, mais en fait l’un d’entre eux pourrait avoir un plus grand protagonisme, puisque le film individuel Storm pourrait être en développement.

Depuis ses débuts dans la bande dessinée il y a plus de 45 ans, le mutant d’Afrique a toujours été un élément clé de l’équipe X-MenMais dans les adaptations cinématographiques, il n’a pas eu l’occasion de faire bonne impression.

Ororo Munroe, a été joué par Halle Berry dans le premier film avant de remporter l’Oscar de la meilleure actrice, mais les productions ultérieures de la série n’ont pas fait grand-chose pour augmenter sa présence.

Malgré le fait qu’une grande actrice joue l’un des personnages les plus populaires, Storm a souvent pris le recul, au point où la contribution la plus notable de Berry au rôle a été de changer sa coiffure dans chacun des films.

La version plus jeune ne s’en sortait pas beaucoup mieux non plus, car Le talent croissant d’Alexandra Shipp s’est vu confier la tâche relativement ingrate d’essayer de faire de son mieux avec un caractère sous-développé et souscrit.

Ayant apparu dans neuf des treize films X-Men à ce jour, dix si l’on incluait un bref camée d’Ororo Munroe alors qu’il était enfant et qui est apparu dans “ X-Men Origins: Wolverine ”, il ne serait pas injuste de dire que Storm mérite mieux.

Dans cet esprit, la dernière rumeur qui circule est que Marvel Studios envisage de redémarrer le personnage et de développer un film solo de Storm.

Le rapport affirme qu’un projet appelé “ Marvel’s Storm ” est en préparation, Ce qui soulève immédiatement des questions étant donné que l’équipe de Kevin Feige n’a jamais ressenti le besoin de mettre le nom de l’entreprise sur l’un de ses titres précédents.

Bien sûr, il avait déjà été lié à la franchise Black Panther et en adaptant l’histoire dans laquelle il devient l’intérêt amoureux de T’Challa et la future épouse, mais cela ne se produira pas maintenant pour des raisons tragiques.