De Warner Bros Pictures et Legendary Pictures vient ‘Godzilla contre Kong‘, la confrontation très attendue entre deux des plus grandes icônes du cinéma dans ce quatrième opus du soi-disant MonsterVerse dont font également partie’ Godzilla ‘,’ Kong: Skull Island ‘et’ Godzilla: King of the Monsters ‘.

Ces adversaires mythiques se retrouvent dans un combat titanesque pour tous les âges, tandis que le destin du monde ne tient qu’à un fil. Kong et ses protecteurs se lancent dans une mission dangereuse pour trouver leur vraie maison, et sont accompagnés de Jia, une jeune orpheline avec qui il a créé un lien très spécial. Mais soudain, ils rencontrent un Godzilla enragé, qui laisse dans son sillage une traînée de destruction à travers le monde.

L’affrontement épique entre les deux Titans, provoqué par des forces invisibles, n’est que le début du mystère qui se cache au plus profond de la Terre.

LAlexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler et Demián Bichir jouent dans ce blockbuster réalisé par Adam Wingard (‘You are next’) à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson (‘Thor: Ragnarok’, ‘Black Widow’) aux côtés de Max Borenstein (‘The Terror’).

Le film est produit par Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull et Brian Rogers, avec Jay Ashenfelter, Herbert W. Gains, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno et Kenji Okuhira en tant que producteurs exécutifs.

L’équipe créative du réalisateur comprend le directeur de la photographie Ben Seresin (“The Mummy”, “World War Z”), les concepteurs de production Owen Paterson (“Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Godzilla”) et Thomas S. Hammock (“The Blair Witch Project”), monteur Josh Schaeffer (“Godzilla: le roi des monstres ??), compositeur Junkie XL (” Mad Max: Fury Road “), costumière Ann Foley (“The Skyscraper”) et le superviseur des effets visuels John “DJ” DesJardin (“Zack Snyder’s Justice League”).

Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures présentent ‘Godzilla contre Kong‘, une production Legendary Pictures qui sortira dans les cinémas du monde entier à partir du 17 mars 2021.