Après ses débuts au Festival international du film de Venise en septembre dernier, Bleecker Street a sorti une première bande-annonce pour ‘Le monde à venir‘, un petit drame romantique mettant en vedette Katherine Waterston (“ La guerre des courants’ ‘) et Vanessa Kirby (“ Fragments d’une femme’ ‘) dans le rôle de deux femmes dont le mariage se brise et qui trouvent l’amour et la compréhension l’une dans l’autre .

C’est une romance puissante du 19ème siècle qui se déroule dans le nord-est des États-Unis. Abigail (Waterston), la femme d’un fermier, et son nouveau voisin Tallie (Kirby) sont irrévocablement attirés l’un vers l’autre. Une Abigail en deuil s’occupe de son mari à la retraite Dyer (Affleck), tandis que Tallie, libre d’esprit, se rebelle contre le contrôle jaloux de son mari Finney (Abbott). Ensemble, leur intimité commence à combler un vide dans leur vie qu’ils n’auraient jamais cru exister.

Avec Kirby et Waterston, le film met en vedette Christopher Abbott, Casey Affleck et Karina Ziana Gherasim. Réalisé par Mona Fastvold («The Sleepwalker») à partir d’un scénario de Ron Hansen et Jim Shepard, le film est basé sur une nouvelle écrite par le romancier Jim Shepard lui-même.

Affleck produit le film avec Pamela Koffler, David Hinojosa, Whitaker Lader et Margarethe Baillou, dans une sortie prévue dans certaines salles aux États-Unis le 12 février et en VOD le 2 mars de cette année.

