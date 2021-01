Être déjà le 7 janvier au Japon, Puella Magi Madoka Magica célèbre les 10 ans de l’émission de son premier chapitre à la télévision japonaise. Dans ce contexte, les créateurs de la série animée emblématique Shaft ont publié un site Internet spécial qui marque le début d’un projet pour commémorer le 10e anniversaire de la franchise. Dans un article, le personnel prévoyait qu’il y aurait plus de mises à jour à ce sujet à l’avenir.

En ce moment, le site présente des messages de remerciements du directeur Akiyuki shinbo, le scénariste Gén Urobuchi, le créateur de personnages Ume Aoki et le seiyū Aoi Yūki (voix de Madoka Kaname). De plus, une illustration et un logo commémoratifs du 10e anniversaire ont été dévoilés par Ume Aoki elle-même.

Madoka Magica est arrivée pour redéfinir le sous-genre mahō shōjo à l’hiver 2011, recevant un grand succès auprès du public, des critiques et des membres de l’industrie pour son animation, sa bande originale et son récit complexe. L’histoire suit Madoka Kaname, une lycéenne ordinaire dont la vie change quand ils rencontrent Kyubey, un parent magique qui apparaît avec une proposition alléchante: il lui accordera n’importe quel souhait, en échange de sa transformation en une fille magique. Cependant, Homura Akemi, un mystérieux étudiant nouvellement transféré, l’exhorte à ne pas accepter l’offre, assurant que tout n’est pas ce qu’il semble.

La production originale a été conçue par le collectif artistique Magica Quartet, composé du metteur en scène Akiyuki Shibo (Monogatari; March Comes in like a Lion); l’écrivain Gen Urobuchi (Fate / Zero; Psycho-Pass), le manga et créateur de personnages Ume Aoki (Hidamari Sketch); ainsi que le producteur Atsuhiro Iwakami d’Aniplex. L’animation a été produite par le studio Shaft (Monogatari) et l’équipe Gekidan Inu Curry, tandis que la musique a été composée par Yuki Kajiura (The Garden of Sinners; Sword Art Online).

La série comprenait un total de 12 chapitres diffusés entre janvier et avril 2011, qui ont inspiré deux bandes de compilation – Beginnings (2012) et Eternal (2012) – ainsi qu’une suite Puella Magi Madoka Magica the Movie: Rebellion (2013). Cette trilogie a été projetée dans les cinémas du Mexique grâce au Festival Konnichiwa. Fin 2015, le studio Shaft a révélé une bande-annonce conceptuelle pour un nouveau film de Madoka Magica, bien qu’aucun autre détail sur le projet n’ait été publié depuis.

La popularité de la franchise a également donné lieu à une infinité de produits promotionnels et des extensions de son univers à travers le monde du manga, des jeux vidéo et bien sûr de l’anime, à travers le spin-off intitulé Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, dont la deuxième saison est déjà confirmée. La série est disponible sur Crunchyroll et HIDIVE.

Puella Magi Madoka Magica Est disponible en Netflix.

