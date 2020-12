Précédemment Mads Mikkelsen Il aurait voulu nous induire en erreur en niant sa participation à Fantastic Beasts 3, comme le sorcier noir Grindelwald. Cependant, sa signature a été confirmée quelques jours plus tard, de sorte que l’acteur danois – incapable de se cacher à nouveau avec une supposée ignorance – a partagé cette semaine quelques mots sur ce à quoi ressemblera sa version du personnage emblématique.

Dans une interview avec EW, on a demandé à Mikkelsen comment il envisageait d’aborder le rôle précédemment assumé par Johnny Depp dans les deux premiers films de la saga magique. Eh bien, ça va être moi, donc c’est une différence.répondit l’acteur en plaisantant, bien qu’il ajouta aussitôt d’un ton plus sérieux:

Non, c’est la partie la plus difficile. Nous travaillons toujours là-dessus. Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire.. Et en même temps, je dois aussi en faire le mien. Mais il faut aussi trouver des liens [con la versión anterior del personaje] et quelques ponts pour qu’il ne se sépare pas complètement de ce qu’il a déjà magistralement réalisé.

Rappelons que Warner Bros. a demandé à Depp de démissionner après avoir perdu une procédure judiciaire contre le journal britannique The Sun, qui dans un article de 2018 l’appelait “un batteur de femme”, sur la base des témoignages fournis par son ancien partenaire Ambre a entendu.

Bien que Mads Mikkelsen ait qualifié l’opportunité de se mettre à la place de Grindelwald comme «intéressante» et «agréable», il était tout aussi conscient du drame entourant son passage à Fantastic Beasts.

“Quant au travail, c’est évidemment super intéressant et agréable”, a commenté le vainqueur cannois de The Hunt. «C’est aussi une surprise que cela se soit produit après ce qui s’est passé, ce qui est super triste. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Ce sont de tristes circonstances. J’espère qu’ils reviendront tous les deux sur le ring très bientôt.

Avec sa participation au Magic World of cinema, Mikkelsen élargit son répertoire de franchises de plusieurs millions de dollars dans lesquelles il a été impliqué, également composé du MCU (Doctor Strange) et de Star Wars (Rogue One).

Le troisième volet de Fantastic Animals, réalisé par David Yates, devrait être présenté en première 15 juillet 2022.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.