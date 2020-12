Après plusieurs semaines de polémique sur les réseaux sociaux pour le remplacement surprise de l’acteur qui incarne l’antagoniste de ‘Fantastic Beasts 3’, Mads Mikkelsen a parlé de son Grindewald cette semaine et des différences qu’il aura avec celui de Johnny Depp, qui l’a joué pendant les deux premiers films.

Il y a quelques jours, il a été informé qu’après quelques négociations, le protagoniste de “ Hannibal ” remplacerait le nominé aux Oscars dans le rôle de Gellert Grindewald, puisque Warner Bros. a demandé à Depp de quitter le projet après avoir perdu le procès en diffamation contre le journal. Le soleil. Bien que certains fans aient considéré cela comme une injustice, d’autres ont applaudi l’arrivée de l’acteur danois.

Cela a également déclenché un doute quant à savoir s’il y aura des changements dans l’interprétation du sorcier maléfique, auquel dans une interview Mads Mikkelsen a parlé de son Grindewald dans une interview pour Entertainment Weekly et a souligné la plus grande différence qu’il y aura avec Depp:

«Eh bien, ça va être moi, c’est donc la différence. Non, c’est la partie la plus délicate. Nous travaillons toujours là-dessus. Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Et en même temps, je dois aussi en faire le mien. Mais il faut aussi trouver des liens et des ponts pour qu’il ne se sépare pas complètement de ce qu’il a déjà accompli de façon magistrale. “