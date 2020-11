Le drame autour du troisième film de Bêtes fantastiques c’était plus intéressant que le film à l’écran ne pouvait en traiter. Ceci en particulier pour le cas autour de Johnny Depp, qui après le procès qui a été soumis à Amber Heard et accessoirement au journal The Sun, l’acteur qui a joué Grindelwald a dû quitter la production, mais son remplacement est enfin confirmé: Mads Mikkelsen sera dans Fantastic Animals.

Mikkelsen saute ainsi dans des franchises comme Hannibal Lecter, dans sa propre série, ou Star Wars où il incarne le père de Jyn Erso (Felicity Jones) dans Star Wars Rogue One.

Rappelons-nous qu’il y a quelques jours, Mikkelsen a nié son implication dans la saga Fantastic Animals ou du moins souligné qu’il n’avait même pas eu de conversation ou d’approche avec Warner Bros.ou les représentants du film, alors il déclarait:

“Oh, c’est encore une rumeur au moment où nous parlons”, a déclaré Mikkelsen. «J’en sais autant que vous en savez dans les journaux. Alors j’attends toujours cet appel. (Via)

Johnny Depp a réussi à filmer une scène pour la troisième partie de Fantastic Animals avant d’annoncer son départ du projet, et dans tous les cas, l’acteur recevra le paiement intégral de son rôle de Grindelwald, tandis que Mads Mikkelsen commencera à participer au tournage du film. dont la date de sortie est le 15 juillet 2022.

Le troisième volet de Fantastic Animals est également réalisé par le vétéran de la franchise Harry Potter: David Yates, et les acteurs d’Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller et Katherine Waterston sont toujours impliqués.

