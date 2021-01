L’une des franchises qui n’a pas pu progresser malgré de multiples efforts a été «Terminator», depuis après ‘Terminator 2’ n’a pas trouvé la formule pour continuer et l’effort le plus récent n’a pas fonctionné non plus, malgré le retour de James Cameron et Linda Hamilton, mais apparemment les efforts se poursuivront pour plus de films, car tout indique qu’ils préparent un nouveau film “ Terminator ” de la terreur.

Le film “ Terminator ” est sorti en salles en 1984 et a reçu un accueil acceptable du public et des critiques, mais il a fallu attendre 1991 pour la suite, ‘Terminator 2: le jour du jugement’, qui était bien meilleur que son prédécesseur et est devenu un classique de la science-fiction, mais après ce film, il n’a pas été possible de craindre une suite ou un redémarrage qui serait intéressant pour le public.

Selon les informations de Daniel Richtman, la franchise pourrait encore apporter plus de livraisons, car apparemment Ils préparent un nouveau film d’horreur ‘Terminator’ et apparemment cela ne se limitera pas au cinéma, puisqu’une série pour la plate-forme Hulu.

Bien que tous les versements précédents aient été considérés dans le genre d’action, ils veulent donner un virage radical à la franchise, car ils chercheront maintenant que ce soit l’horreur, quelque chose qui n’a pas été exploré auparavant, donc ils chercheront que cela soit beaucoup plus intéressant pour le public et apparemment même lui James Cameron il pourrait être impliqué d’une certaine manière.

Selon cet informateur, l’idée de ramener “ Terminator ” n’est qu’une idée préliminaire et est en cours d’évaluation pour savoir si ce serait quelque chose de rentable, ce qui ne pourrait finalement pas être fait étant donné les faibles résultats des tranches précédentes qui n’ont pas convaincu le public.