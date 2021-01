Pixar est l’un des plus grands producteurs de films pour le public des enfants qui a remporté de grands succès tels que ‘Toy Story’, ‘Monsters Inc’, ‘Les Indestructibles’ et plus récemment avec ‘Soul’, qui est actuellement disponible sur la plateforme Disney +, mais prépare déjà sa prochaine production, qui se déroulera en Italie et pour préparer les fans, la première image de «Luca».

“ Luca ” sera la prochaine production de Disney Pixar et devrait sortir en salles d’ici 18 juin 2021, puisque pour ces dates, on s’attend à ce que les salles de cinéma aient enfin une plus grande ouverture qui permet une bonne collection ou, il ne serait pas exclu d’être emmené simultanément avec la plate-forme Disney + comme «Raya et le dernier dragon».

Grâce au magazine Empire, le première image de ‘Luca’, a également eu un long entretien avec le réalisateur Enrico Casarosa, qui a assuré que ce film est très personnel lorsqu’il raconte une histoire de son enfance:

«Je suis né à Gênes et j’ai passé des étés sur les plages. J’ai rencontré mon meilleur ami quand j’avais 11 ans. J’étais très timide et j’ai rencontré ce garçon tapageur qui avait une vie complètement différente. Je voulais faire un film sur ces types d’amis qui t’aident grandir “.

“ Luca ” racontera la vie de deux enfants qui semblent normaux mais qui sont en fait deux créatures marines mystérieuses et leur vie commence à changer quand ils rencontrent une jeune femme de la surface qui les mènera à travers de nouvelles aventures et défis, ainsi que d’en découvrir plus sur le amitié. Pour l’instant il n’y a pas de bande-annonce pour cette adaptation mais elle pourrait bien arriver dans un futur proche.