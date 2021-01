La sortie de Chris Evans de l’univers cinématographique Marvel a été l’un des grands défis de la phase quatre, mais apparemment, il ne faudra pas longtemps avant de revoir l’acteur dans ce rôle, comme certaines rumeurs ont indiqué que Studios Marvel arrive à un arrangement avec l’acteur pour son retour et il semble que ce sera d’une manière très différente, car une théorie suggère que Chris Evans reviendra pour “ Secret Empire ”.

Pour la clôture de la phase trois du MCU, trois personnages importants ont clôturé leur cycle, Iron Man, Black Widow et Captain America, ce qui a été un coup dur pour la franchise mais elle cherchera à amener plus de personnages pour compenser ces absences, en plus d’une évolution de personnages comme Falcon prenant le manteau de Captain America, ce qui devrait se produire dans «Le faucon et le soldat de l’hiver».

Selon une théorie des fans, cela suggère que très probablement Chris Evans de retour pour ‘Secret Empire’, car cette bande dessinée pourrait être adaptée et serait l’introduction parfaite pour le retour de Steve Rogers, puisque cette histoire présente de nombreuses similitudes avec la clôture de la phase trois comme la version adulte de “Cap” et le changement de réalité pourrait être à l’origine du création de Hydra suprême, c’est-à-dire la version perverse de Captain America.

Jusqu’à présent, plus de détails sur le retour possible de Chris Evans sont inconnus, car il a lui-même mentionné qu’il n’était pas au courant de ces négociations, mais rappelons-nous que Tatiana Maslany nié être le protagoniste de «She-Hulk», qui a été confirmé plus tard, donc ce retour possible dans un avenir pas trop lointain et peut-être maintenant en tant qu’antagoniste des héros du MCU pourrait bien être très réel.