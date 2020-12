La série dérivée de Game of Thrones House of the Dragon a annoncé de nouveaux membres de la distribution qui se joindront en tant que chefs de file. La série HBO a annoncé qu’Olivia Cooke, Emma D’Arcy et Matt Smith rejoindraient le casting.

Olivia Cooke jouera Alicent Hightower, la fille de la Main du Roi, Otto Hightower. Le personnage de Cooke a grandi dans le donjon rouge et sera donc très proche des machinations de la royauté. Les informations de HBO la décrivent comme quelqu’un qui a beaucoup de grâce et de sens politique.

Emma D’Arcy jouera la princesse Rhaenyra Targaryen, la fille aînée du roi et un cavalier de dragon expert.

De son côté, Matt Smith jouera le prince Daemon Targaryen, le frère cadet du roi Visery et héritier du trône. Il est décrit comme «un guerrier sans amis, un cavalier de dragon et un vrai sang de dragon. Mais on dit que chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce.

La série dérivée de Game of Thrones House of the Dragon avait déjà annoncé Paddy Considine comme l’un de ses principaux acteurs. L’acteur jouera le roi Viserys Targaryen. Le programme a déjà approuvé dix épisodes et sera commandé par Miguel Sapochnik et Ryan Condal.

Staff Cine PREMIERE Ce texte a été conçu, créé et développé en même temps par une équipe d’experts travaillant en harmonie. Tous ensemble. Une lettre chacun.