«Mam vous aime» semble confirmer ce que «Searching» suggère déjà: qu’Aneesh Chaganty est un cinéaste qui doit être marqué de près. Il est vrai qu’il n’a pour le moment fait que deux films (notables), mais il n’en est pas moins vrai que d’autres ont été exaltés même pour moins. Pour l’instant, il a surmonté la revlida avec note, réalisant avec ce «Mom loves you» un autre thriller à suspense remarquable soutenu à parts égales par les rebondissements du scénario et les personnages.

C’est ce qui attire le plus l’attention, et c’est finalement ce qui convient le mieux à ce genre de croisement entre ‘Cuerdas’ et ‘The Act’: avoir deux personnages principaux de chair et de sang qui n’interagissent pas comme des poupées en plastique de un alibi générique. Si «Maman t’aime» semble être un film de genre, c’est parce que c’est clairement le cas, bien qu’en l’absence de sa conviction générique, cela pourrait également fonctionner. Ce ne serait pas la même chose, bien sûr, mais par procuration, cela pourrait fonctionner.

Parce que les fondements de «Mam t’aime» sont aussi solides que son pari est si déterminé, incitant cela comme dans «Qu’est-il arrivé à Baby Jane? l’incertitude naît de la confrontation de son idiosyncrasie dramatique tordue. Quelque chose de simple quand on a quelqu’un d’aussi ambigu que Sarah Paulson sur scène, et encore plus facile quand on a aussi quelqu’un capable de tenir son regard comme le fait la jeune Kiera Allen.

Deux arguments convaincants pour un thriller intense et dynamique qui embrasse avec joie et une grande détermination son statut dévoué de passe-temps générique ludique, pas du tout stupide ou légèrement élaboré. Un travail avec de la profondeur et un sens malveillant de l’intrigue qui rappelle «El habitante incertain»; en particulier, pour sa capacité à déformer les attentes immédiates du spectateur; surtout à cause de sa capacité de suggestion agitée.

Sous l’apparence plus conventionnelle mais non moins élégante de «Maman t’aime», sinon plutôt le contraire, se cache un thriller aussi efficace et empathique que «Recherche». Un travail à accrocher du début à la fin, emballé dans un métrage modique et énergique de 90 minutes qui, avec humilité et intelligence, renverse les coutumes d’un genre très attaché à l’immobilité qui entre les mains de gens comme Aneesh Chaganty coule sur roues.

Par Juan Pairet Iglesias



