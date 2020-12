David Fincher n’a jamais été un réalisateur particulièrement intéressé à éviter les artifices. S’il l’était, il n’y aurait pas autant d’histoires sur son perfectionnisme et l’attention méticuleuse qu’il porte à chaque détail de ses films. Ainsi, Mank est un film réalisé par le nouvel Hollywood (Netflix) qui imite l’ancien Hollywood, mais ne cache jamais que c’est précisément cela: une représentation artificielle. De la photographie (numérique, par Erik Messerschmidt) en noir et blanc (qui dessine même à l’écran les «brûlures de cigarette» qui signifiaient un changement de bobine), à ​​la sélection des acteurs, qui, comme dans le cas de Gary Oldman , ils dépassent parfois l’âge des personnages qu’ils jouent de près de 20 ans.

Mank est un film qui se déroule dans les douze semaines qu’il a fallu à Herman J. Mankiewicz pour écrire Citizen Kane. Mais, comme le film qui résulterait de ce scénario, sa structure va et vient entre le passé et le présent: nous présenter des flashbacks annoncés avec des titres qui imitent le titre de chaque nouvelle scène dans un scénario. Pourtant, malgré les références visuelles brèves mais efficaces au “plus grand film américain jamais réalisé”, il y a en fait très peu de discussions ou de conversations sur le film en devenir. À juste titre, Fincher ne fait pas ce que font la plupart des biopics traditionnels, c’est-à-dire donner au spectateur une sorte de regard «magique» dans les coulisses des moments qui ont abouti aux parties les plus emblématiques d’un film ou d’une chanson.

Ce qu’il fait, c’est récapituler son film – et il faut le dire, c’est un film divertissant mais dense – avec tout le nécessaire pour comprendre les motivations pour créer un personnage comme Charles Foster Kane. Bien sûr, nous savons tous que d’une manière ou d’une autre le personnage a été inspiré par le magnat des médias William Randolph Hearst (ici joué par Charles Dance), mais ce n’est que la pointe de l’iceberg de l’inspiration pour “Mank”, qui, malgré d’après ce que le Citizen Kane attribue, il est le seul auteur du film Orson Welles. Ce dernier point, je dois préciser, est l’interprétation de David Fincher (et de son défunt père, le journaliste Jack Fincher, qui apparaît comme l’auteur du scénario de Mank), depuis la controverse sur la paternité du citoyen Kane – commencée en 1971 par un essai de la critique Pauline Kael – donnerait pour un film entièrement différent.

Pourtant, c’est la construction de Mank qui fait le plus mal au film de Fincher. Parfois, cela semble un peu décousu et le spectateur n’a d’autre choix que de se demander où tout cela mène. Le scénario de Fincher oublie parfois l’histoire et la construction du personnage, les motivations ou l’intrigue, pour se concentrer sur les performances (oui) extraordinaires des acteurs principaux et secondaires. D’Amanda Seyfried, en tant qu’actrice Marion Davies, à Lily Collins, en tant que secrétaire / assistante de “Mank” Rita Alexander, aux personnages mineurs de Louis B. Mayer (Arliss Howard), David O. Selznick (Toby Leonard Moore) et d’autres personnages importants de l’époque. Dans une situation inhabituelle pour le cinéma de David Fincher, le film est parfois un pur «spectacle» et peu de substance.

Pourtant, le film ne fonctionne pas comme une lettre d’amour au vieux Hollywood (pour commencer, personne dans le film ne semble particulièrement satisfait de ce qu’ils font), mais comme le portrait d’un artiste qui, pour la première fois de sa carrière Dans une industrie qu’il méprisait, il se rend compte du pouvoir qu’il a entre ses mains. Il se rend compte de la responsabilité de l’industrie du divertissement envers la vérité. Remarquez que cela ne donne jamais à réfléchir et, même si c’est le cas, les parallèles avec la réalité moderne (sur le sauvetage de théâtres pendant la Dépression ou la glorification d’un candidat politique par de la propagande) ne sont pas mis en évidence.

Titre original: Mank

An: 2020

Réalisateur: David Fincher (perdu)

Acteurs: Gary Oldman, Amanda Seyfried

Date de sortie:4 décembre 2020 (États-Unis)

