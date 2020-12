Avec la vente officielle de la deuxième édition de 2021 du magazine Weekly Shōnen Jump de la maison d’édition Shūeisha, il a été confirmé que le manga acclamé Homme de tronçonneuse, écrit et illustré par Tatsuki Fujimoto (créateur de Fire Punch), aura une adaptation anime par MAPPA, le studio responsable ces derniers mois de titres tels que Dorohedoro, Jujutsu Kaisen et Attack on Titan: Final Season.

MAPPA a publié aujourd’hui le site chainsawman.dog et le compte Twitter officiel du projet, accompagné de la première image promotionnelle.

Cette histoire de fantaisie sombre, avec une touche d’action, d’horreur et de comédie noire, met en vedette Denji, un homme simple aux rêves simples, qui se noie tristement sous une montagne de dettes. Sa vie de difficultés change à jamais quand il finit par fusionner avec son chien démon de compagnie Pochita et devient un chasseur de démons.

Chainsaw Man a commencé la publication le 3 décembre 2018 et a conclu la sérialisation de sa «première partie» (l’arc Kōan) dans ce numéro de Weekly Shōnen Jump. La publication a annoncé que la “deuxième partie” du manga passera à l’application Shonen Jump +. La pièce a été classée première dans la catégorie masculine du Kono Manga ga Sugoi! 2021 et a été nominé pour des prix prestigieux tels que le Manga Taishō, le Tsugi ni Kuru Manga Award et le Shogakukan Manga Award.

Le manga compte à ce jour neuf volumes de compilation au format tankōbon et a dépassé en octobre dernier 4,2 millions d’exemplaires en circulation au Japon. Vous pouvez lire les trois premiers chapitres et suivre les simulreases légalement et gratuitement dans l’application sœur de Shonen Jump + dans l’Ouest: Manga Plus. Panini Manga commencera à publier l’œuvre au Mexique en février 2021.

La franchise fera partie de l’événement Jump Festa ’21, qui aura lieu les 19 et 20 décembre, où de nouveaux détails sur l’anime et la suite du manga devraient être révélés.

Chainsaw Man MAPPA



