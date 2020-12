Comme le rapporte Deadline, la candidate aux Oscars Margot Robbie (“ Moi, Tonya ”) est en négociations pour remplacer Emma Stone dans le rôle principal féminin du drame de la période future de Paramount Pictures, ‘Babylone’. Damien Chazelle (‘La ville des stars – La La Land’) réalisant le film dans lequel Brad Pitt sera également dans un autre des rôles principaux.

«Babylon» est décrit comme un drame classé R se déroulant dans une période de transition à Hollywood où les films muets ont cédé la place aux talkies-walkies. Ce sera une histoire originale écrite par Chazelle qui combine de vrais personnages avec des personnages fictifs.

Paramount a de grandes attentes avec ce projet qui a une sortie en salles limitée le jour de Noël 2021, suivie d’une sortie massive le 7 janvier 2022. De cette façon, le film entrera avec force dans la saison des Oscars, certains Des récompenses qui ne sont pas mal attribuées au cinéaste, qui cumule 23 nominations dans trois de ses films.

Chazelle, dont les crédits incluent également “ Whiplash ” (2014) et “ First Man – The First Man ” (2018), sera l’écrivain et le réalisateur de ce projet produit par Olivia Hamilton, Matt Plouffe et Marc Platt.