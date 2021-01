Nous allons par parties. Au début du 21e siècle, l’image hautement médiatisée de Marilyn Manson Il avait déjà le soutien de certaines productions cinématographiques, de ses débuts d’acteur dans Lost Highway de David Lynch (1997) à son second rôle dans The Heart is Deceitful Above All Things (2004) d’Asia Argento. Dans ce contexte, Manson a été réservé pour jouer la reine de cœur dans une adaptation cinématographique de Alice au pays des merveilles -Titré Vivre dans les rêves au néon– qui ne pourrait jamais se concrétiser.

Marilyn Manson dans Lost Highway (1997)

Il faut dire que ce projet raté d’un réalisateur pour la première fois (Jeremy Tarr) est venu pour sécuriser MGM en tant que société de distribution et une distribution complétée par Alan Cumming, Nia Vardalos, Daryl Hannah, Tim Roth et Jonathan Pryce. Mais après une longue période d’incertitude, Marilyn Manson a fini par abandonner cette adaptation reportée en 2005 car à juste titre «il ne sentait pas que cela arriverait» et était plus intéressée par la relance d’autres projets (via).

Juste cette année-là, il travaillait déjà sur sa propre proposition de film sur la mythique Alice, bien que plus axée sur le créateur du personnage: l’auteur britannique Lewis Carroll.

Âmes fracturées

Phantasmagoria: les visions de Lewis Carroll Cela aurait été le premier long métrage de Marilyn Manson, avec un script de lui et lui-même jouant le personnage principal. Pour le rôle du jeune aventurier qui tombe dans le terrier du lapin, le mannequin anglais a été envisagé Lily Cole.

“Il s’agit de Lewis Carroll et de la façon dont il est devenu une personne beaucoup plus étrange et élaborée que Marilyn Manson”, a poursuivi la quadruple nominée aux Grammy Awards sur la nature du projet et son intérêt pour celui-ci (via). «Charles Dodson était son vrai nom, et c’était une personne qui avait une incapacité torturée à trouver l’amour et le bonheur dans sa vie, et son histoire est celle d’une grande dépression. Il a une double personnalité: une personne sourde de l’oreille droite et gaucher. C’était un mathématicien et un artiste, un diacre dans une église qui croyait à l’évolution. Je me rapporte à lui.

En juillet 2007, des médias tels que Billboard ont rapporté que le casting de Phantasmagoria avait été ajouté Tilda Swinton et Evan Rachel Wood (Le nom d’Angelina Jolie a même été répandu). Selon les plans initiaux de Manson, le tournage aurait lieu parallèlement à l’enregistrement de son album. Mange moi bois moi, mais plus tard, il a été décidé que les caméras ne commenceraient pas à tourner avant la fin de cette année, lorsque tous les engagements liés à l’album susmentionné (y compris une tournée promotionnelle) ont été résolus.

«Avec le film, c’était une situation dans laquelle je pense que j’étais très proche de la question», déclarait le musicien de l’époque. «J’ai lu les journaux de Lewis Carroll et c’était une âme très fracturée. Je pense que je me suis identifié à cela plus qu’à la fascination. J’étais dans le même état d’esprit. Alors je pense qu’en attendant, je pourrai faire un meilleur film.

Le déclin

Après trois ans sans mises à jour majeures, enfin une première bande-annonce du projet de film terrifiant est sortie en 2010, via un site de fans. D’une durée d’une minute et demie, la bande-annonce montre plusieurs images de Lewis Carroll (Marilyn Manson) et Alicia (Lily Cole) embourbées dans des situations mystérieuses et obsédantes, tandis que d’autres clichés concernent des nus, du sang et des êtres effrayants. Émouvant un style très sexuel et tordu – si caractéristique du cinéaste en herbe – le montage de la bande-annonce est rythmé par de la musique industrielle en arrière-plan.

Capture d’écran de la bande-annonce de Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll

Une fois qu’un tel aperçu a été publié, il ne serait pas surprenant que Manson ait vu un film extrêmement méchant. Pourtant, selon un rapport répandu, «La bande-annonce a provoqué une telle réaction [negativa en el público] que la décision a été prise d’arrêter le projet », étant “peu susceptible de voir le jour”. Se pourrait-il qu’il y ait effectivement eu une vague de critiques d’une telle ampleur que le studio derrière Phantasmagoria a choisi de l’annuler?

Toujours en 2010, l’artiste plasticien Anthony Silva – un contributeur fréquent de Manson et directeur de la photographie de Phantasmagoria – a déclaré que le projet était toujours en vie et qu’il ne savait pas d’où venaient les rumeurs entourant son annulation. Selon Senses of Cinema, des soupçons ont été soulevés par la suite que tout le scandale consistait simplement en un stratagème publicitaire pour susciter l’intérêt pour le film.

En tout cas, ce n’est qu’en 2013, dans une interview avec Larry King, que Marilyn Manson a de nouveau fait mention de Phantasmagoria, affirmant que le projet avait refait surface bien que maintenant sous la direction de Roger Avary (Les règles de l’attraction).

L’année suivante, Manson s’est exprimé via Twitter afin d’apporter de bonnes nouvelles sur le film:

Heureux que mon scénario PHANTASMAGORIA, avec moi représentant Lewis Carroll, soit en production. Ses journaux ont inspiré le meilleur film d’horreur de tous les temps. – Marilyn Manson (@marilynmanson) 6 février 2014

«Heureux que mon scénario pour PHANTASMAGORIA, dans lequel je joue Lewis Carroll, soit en production. Ses journaux ont inspiré le meilleur film d’horreur de l’histoire », lit-on dans le tweet précédent.

Cependant, le chemin tortueux pour construire ce qui était initialement prévu comme le premier long métrage de Marilyn Manson aurait finalement été interrompu il y a cinq ans, sans aucun fruit. Lors d’une conversation avec des utilisateurs de Reddit en 2015, la célébrité née dans l’Ohio a avoué qu’elle avait décidé d’abandonner le film – parce que le processus d’écriture simple “C’était très dommageable pour ma psyché”– et travailler sur d’autres projets de films.

Et au Colorado, le chanteur incontournable peut-il vraiment entrer au pays des merveilles?

lewis carroll marilyn manson fantasmagorie



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.