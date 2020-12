Dans une année autre que celle-ci, la nouvelle d’un film sur l’inventeur du colonel Sanders du Kentucky Fried Chicken ou KFC serait extrêmement étrange, mais si nous sommes en 2020, tout pourrait arriver.

La chaîne de télévision Lifetime, qui, avec Hallmark Channel, est en compétition pour voir qui produit les films et séries réconfortants les plus ringards de la saison, vient d’annoncer qu’elle aura un film du Colonel Sanders qui mettra en vedette la star de Saved by the Camapana: Mario Lopez, qui portera le titre de Une recette de séduction (Une recette de séduction).

En outre, le slogan avec lequel le film est promu doit être noté:

“Nous avons tous nos secrets, mais le vôtre s’avère être … La recette de la séduction”

Le film A Recipe for Seduction ne prétend pas chercher de prix, et est clairement coproduit par la célèbre chaîne de restaurants croquants, mais d’après ce que vous voyez dans la bande-annonce, c’est tout ce que ce serait une œuvre du colonel Sanders interprétée par Mario Lopez: mystère, passion interdite, tension sexuelle d’un film classé A, un chef aux bras de pur poulet croquant et une femme sur le point de tomber dans ses bras.

mario lopez



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, voir non seulement les bons films, mais aussi les mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.