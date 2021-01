Lors d’une apparition à distance sur le talk-show Jimmy Kimmel Live! il y a quelques mois, une infirmière de San Diego nommée Chloé Ducos, a été surpris par nul autre que Mark Hamill, qui a rejoint l’appel vidéo.

Ducos travaille dans une boutique mobile où ils sont testés pour le coronavirus. Pour cette raison, Kimmel l’a invitée à son émission pour la section #HealthCareHeroes (Heroes of Health).

L’entretien (via EW) a commencé par des sujets tels que le processus d’obtention des résultats de la maladie, ainsi que le climat qui régnait à l’intérieur du magasin et les personnes avec lesquelles il travaille, mais petit à petit, le discours a commencé à se tourner vers les goûts cinématographiques de la jeune fille, qui a avoué être fan de la saga Star Wars.

Lorsque la présentatrice lui a demandé combien de fois elle avait vu les films appartenant à l’opéra spatial initié par George Lucas, elle a répondu que «trop», mais la chose intéressante est venue avec la question suivante, qui était: «Les avez-vous vus plus de 10 fois ? ” Immédiatement après que la jeune femme a donné une réponse affirmative, la fanfare principale de Star Wars a commencé à sonner et une nouvelle boîte est apparue à l’écran, avec un homme cagoulé qui s’est avéré être Hamill.

La réaction de Ducos (et en général tout le discours) était assez émouvante, en tant qu’interprète du plus célèbre Jedi de toute la galaxie, Luke Skywalker, a été ravi de l’agent de santé, à qui il a offert les paroles suivantes:

«Je vous félicite d’avoir vu les films Star Wars plus de fois que moi. J’ai lu tout ce que vous avez fait. Je fais semblant d’être un héros, mais tu es un héros dans la vraie vie».

Les larmes aux yeux et au milieu de rires de joie, Chloé a échangé quelques secondes avec l’acteur, qui lui a dit qu’il vivait auparavant à San Diego, un fait qui a été accueilli avec beaucoup d’émotion par Ducos.

Mais avec ce qui précède, la surprise ne faisait que commencer, car Le moment le plus excitant de la vidéo est lorsque Hamill présente à la jeune fille un sabre laser signé et Kimmel l’informe qu’elle recevra un don de 10000 $ pour son travail..

Sans aucun doute, l’expérience de cette infirmière surprise par Mark Hamill était inattendue mais formidable.

L’acteur (également connu pour être la voix de Joker dans les projets d’animation) est assez actif dans ses réseaux Et, il y a plusieurs mois, il a partagé une lettre dédiée à tous les fans de l’univers le plus connu du cinéma de science-fiction.

