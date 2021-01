L’acteur Harry Lennix, interprète du général Swanwick au DCEU, a confirmé cette semaine ce qui faisait déjà beaucoup de bruit: que son personnage est en fait l’un des sept membres originaux de la Justice League, originaire de la planète Mars. Connu comme J’onn J’onzz, Détective martien ou Chasseur martien, nous savons maintenant aussi que ce super-héros doué de la capacité de se métamorphoser sera révélé dans Justice League de Zack Snyder, l’événement très attendu – au format mini-série – pour HBO Max.

Dans une interview avec Collider, Harry Lennix a été très clair: “Je suis Martian Manhunter”, et a immédiatement exprimé ses remerciements à Zack Snyder, qui pourra enfin présenter sa version de Justice League parce que “les fans l’ont exigé, que sa vision soit entendue équitablement”.

En mars 2020, des mois avant l’annonce officielle de la sortie de Snyder Cut, le réalisateur a partagé sur le réseau social Vero un storyboard de sa Justice League (ignoré dans la malheureuse version de Joss Whedon) où Lois Lane et Martha Kent ils discutent en buvant du café dans un appartement. Immédiatement, dès que Martha dit au revoir et se retrouve seule dans le couloir, cette dernière se transforme de manière inattendue et prend l’apparence du détective martien, qui aurait prétendu être la véritable mère adoptive de Superman lors de son entretien avec le journaliste.

Il vaut la peine de dire que dans la bande-annonce de Justice League de Zack Snyder, il y a quelques plans avec les actrices Amy Adams et Diane Lane qui anticiperaient cette scène capturée dans ledit storyboard. Après tout, Harry Lennix a également confirmé à Collider que (dans le cadre des reprises) le matériel nécessaire a déjà été filmé pour résoudre l’apparence de J’onn J’onzz dans la prochaine coupe de cheveux prolongée, avec ses yeux et son teint rougeâtre naturel. verdâtre.

L’histrion de 56 ans a également déclaré avoir participé à Man of Steel (2013) et Batman v Superman: The Origin of Justice (2016) sans avoir connaissance de la véritable identité de son personnage dans le DCEU; en fait, il pensait que le général Swanwick n’aurait pas plus d’importance au sein de la franchise, après le film solo de Superman. D’autre part, bien que Lennix ait été inclus dans le casting de Justice League (2017) depuis le début, il n’aurait pas été en mesure de tourner ses scènes – en raison de problèmes d’horaire – avant que Whedon ne remplace Snyder dans le fauteuil du réalisateur et L’intervention de Martian Manhunter a été écartée.

La Justice League de Zack Snyder, composée de quatre parties, prévoit de faire sa première sur la plate-forme HBO Max en mars de cette année. Excité?

Martian Manhunter Zack Snyder Justice League



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.