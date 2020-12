Comme tout test de philosophie au lycée, pour ce film (et généralement pendant tout ce temps anormal), vous devez d’abord parler du contexte. Surtout, il faut prévenir à quel point il est difficile pour ceux qui se consacrent à cette écriture cinématographique de traduire en mots l’impression d’un film que l’industrie, en raison d’une pandémie qui ne cesse d’étouffer même dans le temps qui moins de pression, il tarde depuis si longtemps, depuis que «Martin Eden» a été vu à la 16e édition du Festival du film européen de Séville, il y a environ un an et un mois.

COVID-19 a causé d’innombrables retards dont le cinéma a souffert sous tous ses aspects et dérivations, même pour les critiques de cinéma, qui doivent maintenant écrire sur des films qui ont traversé les salles avant le virus, des temps ils semblent plus éloignés aujourd’hui que proches. La chance (et le mérite) de «Martin Eden» est qu’il s’agit d’une œuvre impérissable qui est abritée avec une grande clarté dans la mémoire, en grande partie à cause de sa prémisse imposante. Avec tout cela, et que cela vous plaise plus ou moins, l’ouragan qu’est «Martin Eden» ne fait pas de prisonniers.

Le film de Pietro Marcello, d’une beauté monstrueuse, propose une survie authentique au spectateur qui achète son récit, et donne à Luca Marinelli un médecin comme l’un des meilleurs acteurs européens d’aujourd’hui. Il est aisé de se positionner davantage dans sa facette technique (une réussite qu’une grande partie du métrage est en 16 millimètres car elle anime davantage cette sensation du temps) que dans son développement de l’intrigue, où repose une grande densité narrative à la suite d’une histoire avec une multitude de soulignements.

Marcello adapte le vaste travail autobiographique de Jack London avec pause, cimentant le développement de l’histoire à partir des expériences du protagoniste, que ce soit l’amour, la culture, la politique ou le succès. L’excès de cohérence du livre conditionne une adaptation qui n’échoue jamais dans sa tentative et qui se présente triomphalement comme un film catégorique et péremptoire sur les modes de vie et l’individualisation de l’être humain, afin de servir de «prophétie du XXe siècle», Comme son directeur l’a déclaré sur la base que le roman a été écrit en 1909.

Marinelli, qui a remporté la Coupe Volpi du meilleur acteur à Venise l’année dernière (sur le dernier oscarisé Joaquin Phoenix), brûle l’écran avec une superbe performance, pleine de chaînes et de rafales qu’il accompagne d’un regard furtif. L’acteur italien, qui il y a 2 ans déjà ébloui en apparaissant dans “ Una questione privata ” des frères Taviani (un film qui pourrait également être apprécié à SEFF), a tellement de pouvoir à l’écran qu’il semble qu’il va dérailler, mais il revient toujours sur cela. une attitude aussi fascinante que mystérieuse. Un personnage éblouissant pour suivre une histoire de canalisations monstrueuses et d’impact sublime.

À l’ère atypique où se trouve le cinéma, plein de reports, de ruptures, de cessions au streaming et de fermetures de salles, l’anachronisme de ‘Martin Eden’ nous permet de clôturer l’année avec l’un des films les plus étonnants qui aient été réalisés Les temps récents en Europe, mais au-delà, c’est une occasion franche d’aller au cinéma, de regarder un film au cinéma et de ressentir à nouveau ce que seul cet endroit est capable de transmettre. Jack London, comme s’il était Nostradamus, connaissait le danger de l’hédonisme contemporain et pour cela il a donné ce roman biblique, qui parle de se faire et de se briser. À quoi cela pourrait-il ressembler …?

Par Jess Snchez Aguilar



@JesAg_