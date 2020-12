Martin Zandvliet remplace William Oldroyd en tant que futur directeur de ‘Petit look sombre‘, projet précédemment connu sous le nom de ‘Body Cross’ qui a été initialement conçu comme la suite de ‘Promesses orientales«Cela après tant d’années, qui sait si nous verrons jamais.

Le scénario, développé par le scénariste de ce film, Steven Knight, sera réutilisé comme base de ce thriller se déroulant également dans le monde criminel de la ville de Londres qui, si rien n’a changé au cours des deux dernières années, tournera autour de la relation. entre deux frères immigrés avec des visions opposées du monde qu’ils ont vécu.

L’un de ces deux frères sera vraisemblablement joué par Jason Statham, qui, selon Deadline, négocie sa participation plus que possible à ce film qui sera produit par Paul Webster, qui à travers ses Shoebox Films, en plus de soutenir les “ promesses de l’Est ” susmentionnées », ils ont également approuvé« Locke »,« Redemption »et« Serenity », les trois films réalisés jusqu’à présent par le créateur également de« Peaky Blinders ».

Focus Features sera en charge du financement et de la distribution (au moins aux États-Unis) de ce qui sera le cinquième film de Zandvliet, rappelez-vous, responsable de “ Applause ”, “ A Funny Man ”, “ Land of Mine (Under the sand) ” (nominé du meilleur film en langue étrangère) ou «The Outsider», son premier film tourné en anglais.