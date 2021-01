La troisième tranche de Homme araignée dans l’univers cinématographique Marvel est actuellement en production et devrait être l’un des films les plus importants du MCU voyant un grand nombre de héros et de méchants du passé, mais apparemment, ces versions auraient non seulement un camée, mais Ils auraient un rôle important au sein de la franchise et l’un d’eux est la première version de Green Goblin, car, selon certaines sources, Willem Dafoe Ce sera Norman Osborn pour le MCU.

L’acteur Willem Dafoe est apparu comme Norman Osborn dans la première tranche de ‘Homme araignée’ Protagonisée par Tobey Maguire et réalisé par Sam Raimi, qui est devenu l’un des films les plus importants du personnage et il semble que ce film sera important pour le MCU, car nous verrons ces deux acteurs revenir dans l’histoire de l’arachnide.

Selon les informations de Daniel Richtman, il y a déjà des plans pour le personnage de Green Goblin, car apparemment Willem Dafoe comme Norman Osborn pour le MCU, revenant à ce rôle maintenant dans la continuité de l’univers cinématographique Marvel et bien que jusqu’à présent on ne sache pas s’il sera dans le troisième opus de “Spidey”, son apparition pourrait être définitivement pour un nouvel opus, étant peut-être le méchant pour un quatrième film.

Jusqu’à présent, on sait que nous verrons le retour de Tobey Maguire et JK Simmons dans le rôle de Peter Parker et J.Jonah Jameson, en plus d’Alfred Molina dans le rôle de Doc Ock, tous faisant partie de la trilogie Sam Raimi, en plus d’autres méchants des films d’Andrew Garfield, étant l’un des films les plus importants non seulement du MCU, mais du genre des super-héros.