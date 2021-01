Le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel n’a pas encore été en mesure d’atteindre les salles en raison d’une pandémie de coronavirus qui maintient des fermetures dans les cinémas du monde entier, mais apparemment, Marvel Studios reste ferme en ne l’apportant pas à la plate-forme de Disney +, mais apparemment, la situation mondiale ne semble pas très favorable, donc une nouvelle rumeur a émergé, car apparemment ‘Veuve noire’ il pourrait être retardé à nouveau.

Le film ‘Black Widow’ allait être celui qui allait ouvrir la phase 4 du MCU, puisque sa première était prévue pour 1er mai 2020, mais a par la suite eu deux retards majeurs, sa prochaine date de sortie est donc prévue pour 7 mai 2021 un an après sa date initiale, mais apparemment, il pourrait y avoir un autre mouvement dans ce film.

Selon les informations de Variety, ‘Black Widow’ pourrait à nouveau être retardé, puisque Marvel Studios envisage de déplacer à nouveau sa date de sortie si les problèmes liés à la pandémie mondiale persistent, mais on ne sait pas quelle pourrait être la date, car ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ arrivera deux mois plus tard, c’est-à-dire que le 9 juillet 2021, De plus, il semble qu’une première simultanée soit déjà envisagée dans les cinémas et sur la plateforme de Disney + tout comme Warner le fera en 2021 avec ses productions portées à HBO Max.

Jusqu’à présent, ce mouvement n’a pas été officialisé, mais cela semble tout à fait logique compte tenu du fait que le grand nombre d’infections aux États-Unis se poursuit et que le box-office n’a pas été assez favorable pour l’industrie cinématographique, alors Marvel pourrait enfin céder la place à mettez-le en streaming et évitez de nouveaux retards, puisque quatre films MCU devraient arriver en 2021.