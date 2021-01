Le grand succès de l’univers cinématographique Marvel était étroitement lié à certains personnages tels que Iron Man ou Captain America, qui sont devenus des pièces importantes au sein de la franchise, il est donc quelque peu difficile d’imaginer le MCU maintenant sans ces deux grandes stars, mais apparemment, il y a de grandes possibilités de voir un nouveau compte Chris Evans portant le bouclier, car selon un rapport, Marvel prépare déjà le retour de Captain America.

Le personnage de Captain America joué par Chris Evans est apparu depuis 2011 et a connu sa fermeture avec ‘Avengers: Fin de partie’ où nous l’avons vu comme un homme plus âgé qui a décidé de laisser le flambeau à Falcon, quelque chose que la prochaine série de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ et nous verrons les répercussions de cette décision.

Selon les informations du portail Deadline, Marvel prépare déjà le retour de Captain America car apparemment il atteint un accord avec Chris Evans de sorte qu’il participe à d’autres productions, bien qu’il ne soit pas prévu de jouer dans un quatrième opus de “ Captain America ”, bien que l’on ne sache pas à quelle production il pourrait participer, mais il existe un grand nombre de productions dans lesquelles il pourrait bien apparaître.

Bien que Chris Evans ait déclaré que son cycle en tant que Steve Rogers était terminé, il a également déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité de revenir, tant que le script était intéressant et valait sa participation, il est donc très probable que Marvel Studios J’ai pris ces mots très au sérieux et apparemment, ils ne voulaient pas laisser plus de temps sans Evans dans la franchise.

N’oubliez pas que la phase quatre du MCU traitera et expliquera les multivers, quelque chose qui pourrait très bien fonctionner pour ramener une version plus jeune de “Cap”, ou peut-être qu’ils utilisent la machine à remonter le temps ratée de Hulk pour le rajeunir.