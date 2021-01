Les productions Marvel antérieures à l’univers cinématographique Marvel n’étaient pas très favorables au-delà Homme araignée, car généralement ces productions n’étaient pas du goût du public et des fans malgré la présence de grands acteurs, c’est le cas de Nicolas Cage, qui a donné vie à Johnny Blaze pour deux films, mais bien que ces productions semblent avoir été laissées pour compte, il semble que Marvel veuille les récupérer, car selon un rapport, Marvel veut que Nicolas Cage soit Cavalier fantôme.

Nicolas Cage a donné vie à Ghost Rider dans deux films, en 2007 et 2012 mais ils n’ont pas eu la reconnaissance du public malgré les grands efforts de Sony avec les effets spéciaux, par ce que plus de films n’ont pas été développés et plus tard la série ‘Agents du SHIELD’ ramené ce vengeur, mais maintenant la version de Robbie Reyes, ce qui était un peu plus favorable même s’il ne fait pas partie du canon MCU.

Selon un rapport de Scooper Roger Norvell via ses réseaux sociaux, Marvel veut Nicolas Cage comme Ghost Rider pour une participation spéciale à ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’, où il pourrait être affiché dans le cadre d’un univers alternatif:

“Marvel veut désespérément que Nicolas Cage revienne en tant que Ghost Rider dans Doctor Strange 2, mais ils n’ont pas encore accepté. L’introduction du Captain Britain Corps est également très probable en ce moment. Les noms publiés incluent ceux de Charlie Hunnam. , Henry Cavill et Hayley Atwell “.

En plus de ces déclarations, des rumeurs sur l’arrivée de Henry Cavill au MCU dans le rôle de Capitaine Bretagne, bien que cela semble un peu difficile compte tenu de son passé Superman dans l’univers étendu DC.