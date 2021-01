De News.com.au, ils rapportent que l’acteur Matt Damon (‘Suburbicon’) s’est rendu en Australie avec sa famille pour commencer la quarantaine pertinente avant d’interpréter son rôle dans ‘Thor: l’amour et le tonnerre». Rappelez-vous que l’acteur n’est pas étranger à l’univers cinématographique Marel, car il a eu une brève apparition en tant qu’acteur asgardien qui a joué Loki dans une pièce sur son “noble” “sacrifice” dans ‘Thor: Ragnarok’.

Bien qu’il n’y ait rien d’officiel, les médias australiens soulignent que Damon n’a pas fait des milliers de kilomètres avec sa famille et passe une quinzaine de jours à avoir un petit rôle et à discuter pendant un moment avec Chris Hemsworth, mais cette fois sa participation sera bien plus pertinente. De plus, l’acteur a déménagé depuis plusieurs mois … La chose compliquée en ce moment est d’avoir une réponse à cette question: quel rôle jouer?

‘Thor: l’amour et le tonnerre‘être réalisé par Taika Waititi (‘ JoJo Rabbit ‘) et jouer à nouveau dans le rôle de Chris Hemsworth dans Thor et Tessa Thompson dans Valkyrie. Pour ce quatrième opus, Natalie Portman reviendra également en tant que Jane Foster, qui devrait finir par devenir la déesse du tonnerre, après avoir été touchée par le cancer et avoir pris le flambeau et les pouvoirs de Thor. La présence de Christian Bale en tant que méchant du film et de Chris Pratt dans son rôle de Peter Quill a également été confirmée.

Avec une sortie initialement prévue pour novembre 2021, le film arrivera enfin le 11 février 2022.