L’une des surprises les plus drôles de Thor Ragnarok a été de trouver le bon vieux Matt Damon au milieu d’un camée comme une fausse représentation de Loki dans une représentation théâtrale. Bien que le moment ait été bref et que personne ne considère que le point pourrait atteindre plus, il est maintenant rapporté que l’acteur rejoindra le casting de la suite Thor: Love and Thunder.

La nouvelle est venue d’un média australien, où la suite réalisée par Taika Waititi sera filmée très prochainement. L’une des preuves est que, selon les rapports, l’acteur a été vu arriver dans ce pays en compagnie de toute sa famille. Alors que son rôle précédent dans cette série était de la qualité d’un camée, pour l’instant on ne sait pas s’il sera embauché pour jouer le même personnage, ou peut-être un tout nouveau.

Dans le film précédent, Damon était un habitant présumé d’Asgard qui jouait Loki dans une performance scénique mise en scène pour le plaisir du roi Odin, qui était en fait le dieu de la tromperie déguisé. Son rôle dramatique s’est terminé au moment où Loki aurait rencontré une mort tragique dans les bras de son frère Thor.

Damon n’était pas répertorié dans le film, mais il semble que la situation dans son CV vient de changer, pour rejoindre officiellement l’univers cinématographique Marvel. La suite est proche des préparatifs pour commencer le tournage avec Taika Waititi à la tête du navire en Australie avec un casting composé principalement de Chris Hemsworth et du retour passionnant de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster.

Love and Thunder promet de se concentrer sur un récit de la bande dessinée dans lequel Jane acquiert les pouvoirs que le fils d’Odin est capable de tenir seul le mjolnir. Cette histoire a également une contrepartie sombre où le personnage est diagnostiqué avec un cancer et le réalisateur et le casting ont brièvement discuté de cette hypothèse, confirmant ainsi que nous en verrons une partie dans le film.

En plus de la nouvelle inclusion de Matt Damon, Thor: Love and Thunder aura également au sein de la famille histrionique Christian Bale, Chris Pratt dans son rôle de Star Lord et Vin Diesel comme Groot. C’est précisément ce dernier qui avait confirmé bien avant les annonces officielles que certains des Gardiens de la Galaxie feraient partie de l’histoire.

Il semble que les acteurs soient les premiers à révéler des informations privilégiées sur les projets, avant l’étude elle-même. Par exemple, les récentes déclarations d’un doubleur qui a laissé tomber sa langue et a révélé l’une des plus grosses surprises que nous verrons sur WandaVision lors de son séjour sur Disney Plus. Afin de ne pas révéler le spoiler, nous vous invitons à le découvrir par votre propre décision sur ce lien.

En attendant, nous devons nous rappeler que Thor: Love and Thunder sortira en salles le 6 mai 2022. Taika Waititi et Marvel ont encore le temps d’incorporer plus de surprises et de les garder secrètes d’ici le retour du Dieu du tonnerre. les écrans.

marvel studios matt damon taika Waititi thor thor amour et tonnerre



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.