Morrison sera le Grinch dans une émission spéciale de Noël, mais la réaction à son maquillage et à son apparence n’est pas très bonne et beaucoup appellent son recrutement désagréable.

L’acteur Matthew Morrison sera le Grinch.

L’acteur est connu pour son rôle de Will Schuester sur Glee et a même été nominé pour les Tony Awards, il fera donc sûrement bien dans sa performance, mais les téléspectateurs n’ont pas voulu attendre de voir le projet pour publier leurs opinions bien arrêtées:

«Je regardais le festival de Thanksgiving et mes yeux ont été attaqués par une promotion pour la nouvelle comédie musicale Grinch avec Matthew Morrison. NBC s’est réveillé et a choisi la violence. “

Thérapeute: Matthew Morrison en tant que Grinch ne peut pas vous blesser.

Matthew en tant que Grinch— “

“Quand nous pensions que 2020 ne pouvait pas être pire.”

«Je suis sûr que Morrison en tant que Grinch est un crime de guerre.

La journée a bien commencé… puis j’ai vu Matthew Morrison comme le grincheux, alors maintenant, je vais sortir. – Lindsey (@LindseyCoffey_) 26 novembre 2020

«La journée a bien commencé, mais j’ai vu Matthew Morrison comme le Grinch, alors maintenant je vais y aller.

L’émission spéciale de Noël de Dr. Seuss sera diffusée le 9 décembre et mettra également en vedette Booboo Stewart dans le rôle de Max. Espérons que les opinions s’améliorent d’ici là. La vérité est que nous devons nous rappeler que, à l’époque, le maquillage de Jim Carrey comme l’amer qui n’a pas été bien accueilli, mais maintenant il est considéré comme un classique.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.