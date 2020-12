En août dernier, le créateur et réalisateur de la franchise ‘Kingsman’, Matthew Vaughn a confirmé qu’il y aurait un nouvel épisode dirigé par Taron Egerton, dont les événements seront préparés dans le prochain prequel de la saga, ‘The King’s Man: The first mission’.

Cependant, il semble que les plans du cinéaste anglais iront plus loin après que le PDG de Marv, Zygi Kamasa, ait révélé que Vaughn continuerait d’élargir la franchise d’action avec sept autres films.Lors d’une apparition récente, Kamasa a expliqué que cette série de Les projets liés à Kingsman font partie des plans d’expansion de Marv.

En plus des sept futurs films, l’exécutif a confirmé qu’ils développaient d’autres projets liés à la saga comme une série télévisée: “Nous voulons développer l’activité et la production. Nous avons une série télévisée Kingsman en préparation et il y en a deux ou trois autres. franchises qui se développent parallèlement à l’univers Kingsman. “

Le premier volet, «Kingsman: The Secret Service, a levé 414 millions de dollars dans le monde, tandis que sa suite,« Kingsman: le cercle d’or, a levé 410 millions de dollars deux ans plus tard. En ce qui concerne le prequel susmentionné, si rien ne change, il sortira en salles le 12 février 2021.