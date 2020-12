Après une carrière de 25 ans, Matthew Vaughn (‘Kick-Ass’) a trouvé son premier projet télévisé en tant que réalisateur avec le drame footballistique ‘Jour 1’. Apparemment, Deadline Vaughn, qui était un producteur exécutif à la télévision, fera ses débuts avec cette série pour laquelle il a fait équipe avec le créateur de «Entourage» Doug Ellin et la star du football français Thierry Henry.

Créée par Ellin et Chris Case (“ Mad About You ”), la série se concentrera sur un jeune footballeur nommé Dezmond King alors que lui et son équipe luttent contre la croissance d’une étoile montante et les différentes batailles quotidiennes du monde du football européen. . Une série en ligne mettant en vedette le hit Ellin susmentionné, une comédie HBO centrée sur une star de cinéma montante et son équipe de confiance se déplaçant à travers le monde d’Hollywood.

Vaughn, qui détient actuellement le troisième volet de la franchise à succès, “ The King’s Man: The First Mission ”, dirigera l’épisode pilote de cette série qui a déjà son processus de casting en cours et qui commencera à tourner en 2021. Le cinéaste produira également la série de 10 épisodes via son label de production, Marv Films, tandis que Henry, qui a déjà fait une apparition dans le film “ Entourage ”, se présentera et produira aux côtés de son partenaire. agent, Darren Dein et Liza Marshall de Hera Pictures.

“Pour mon premier voyage à la télévision, je ne pourrais pas avoir de meilleur partenaire que Doug”, a déclaré Vaughn dans un communiqué. “Et avec Thierry et Darren pour nous guider dans le monde du football, c’est un rêve devenu réalité.”