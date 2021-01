«Wonder Woman 1984» a présenté un nouveau méchant joué par Pedro Pascal, qui passe d’un simple homme d’affaires raté à un dangereux manipulateur qui souhaite contrôler le monde avec le pouvoir d’une pierre magique. La personnalité du personnage et son apparence ont été comparées à l’actuel président des États-Unis, cependant, le protagoniste du film, Gal Gadot a expliqué que Maxwell Lord n’était pas inspiré par Donald Trump.

L’actrice israélienne a déclaré lors d’une interview pour Variety que, bien que la comparaison entre l’ennemi de Diana Prince et l’homme d’affaires américain soit intéressante, elle a totalement nié une relation entre les deux et en fait Maxwell ressemble plus à Gordon Gekko, antagoniste du film ‘Wall Street’, joué par l’acteur Michael Douglas.

“Maxwell Lord a tellement de versions différentes dans les bandes dessinées et je pense que Patty (Jenkins), Dave (Callaham) et Geoff (Johns) ont vraiment pris le personnage de Gordon Gekko, le truc à propos de Maxwell Lord dans notre film, contrairement au comics, c’est qu’il est plus complexe car il n’est pas seulement un méchant méchant. C’est une personne normale qui veut être toutes ces choses que l’on verrait à la télévision », a déclaré la célébrité.

La confirmation que Maxwell Lord n’était pas inspiré par Donald Trump, a également été révélée il y a quelque temps, lorsque Pascal lui-même a accepté une référence au personnage de Michael Douglas lors d’une interview avec SiriusXM, où il a indiqué que lorsqu’il a commencé à travailler sur le long métrage, il a demandé la réalisatrice Patty Jenkins, si son rôle était similaire à Gekko, auquel elle a répondu qu’il y avait de nombreux éléments qui avaient été repris pour faire l’adaptation de ce méchant.

En revanche, l’interprétation de Pedro Pascal était l’un des points forts de ‘Wonder Woman 1984’, selon certains avis de spécialistes, mais on ignore encore s’il reviendra pour le tiers déjà confirmé, quelques jours après sa première. Jusqu’à présent, seule la participation de la réalisatrice Patty Jenkins et Gal Gadot a été annoncée.