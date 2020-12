Dans une année où les séries télévisées venaient nous distraire des problèmes qui se passaient dans le monde, l’offre de programmes était à la hauteur d’un large choix allant des drames en format mini-série aux adaptations d’horreur qui combinent des relations complexes. racial avec histoire. Voici une liste des meilleures séries télévisées que 2020 nous a laissées.

Le Mandalorien 2 (Disney Plus)

2019 pour Disney signifiait l’arrivée de son service de streaming, et bien que son catalogue historique était impressionnant avec des titres classiques, l’ensemble du MCU et Star Wars, Disney Plus avait besoin d’un titre qui attirerait de nouveaux publics et avec The Mandalorian, ils ont réussi ce que pour quelques-uns semaines opaques à Netflix.

Un an plus tard, ils l’ont fait à nouveau avec une deuxième saison de The Mandalorian dans laquelle ils ont continué leur examen du genre occidental qui fonctionnait si bien dans A New Hope, mais à mesure que chaque épisode progressait, de nouveaux personnages ont été introduits qui ont servi à aider de notre duo préféré: Din Djarin et Grogu.

La dernière danse (Netflix)

Probablement la moitié des 52 semaines de 2020, Netflix a dominé la conversation sur les réseaux sociaux, mais alors qu’il y avait des séries qui restaient très actives dans ce format numérique (Tiger King, on vous parle). Les docu-séries Michael Jordan se sont démarquées non seulement dans le monde du divertissement, mais ont également atteint le sport avec des titres sur ESPN, NBA.com et d’autres médias.

Sans aucun doute The Last Dance est un document qui montre que bien que le basket ait des stars chaque saison qui sont toujours valables, rien de tel que le Michael Jordan du Chicago Red Bull des années 90.

Gens normaux (Starz Play)

Basé sur le roman de Sally Rooney, l’histoire nous emmène dans le comté de Sligo où nous rencontrons Marianne et Connell, deux jeunes que nous voyons passer leur vie de leurs jours d’étudiant à leur temps au Trinty College et à la vie romantique qui entre ils sont donnés. Pour beaucoup au début, il peut sembler que la série Starz Play serait un drame romantique typique dessiné vers la romance de feuilleton, mais la vérité est que les détails et le soin qui ont été apportés à l’adaptation de Rooney se distinguent par une variété d’éléments.

Non seulement Rooney est le producteur exécutif des épisodes, mais l’intrigue aborde la complexité d’une histoire d’amour qui va de l’enfance au fil des années et, naturellement, aux problèmes d’une vie adulte.

Je peux te détruire (HBO)

Représenter des moments difficiles et bruts au cinéma ou à la télévision a toujours été un sujet de conversation. Leur dramatisation peut tomber dans le choc banal et facile d’impressionner le public, il y a le cas de La Jauría, qui, bien qu’il touche à des questions importantes telles que le harcèlement et la masculinité toxique, finit par présenter une violation pour le bien de d’être choquant, quoi qu’en pensent les victimes.

I May Destroy You parvient à aborder ce problème à travers les yeux de sa victime, mais dans son premier épisode et par conséquent, il nous «montre» les abus sexuels sous un autre angle, une perspective beaucoup plus humaine qui joue avec la mémoire et comment notre cerveau cherche à nous protéger. de ce qui nous a blessé.

Développeurs (Fox Premium)

De Ex-Machina, Alex Garland a montré qu’en matière de science-fiction, il avait déjà un style très défini et marqué. Naturellement, si vous avez vu Anihilation, vous saurez que nous avons affaire à un cinéaste qui évoque la psychologie de l’être humain contre des éléments de science-fiction. Dans ce cas, Sonoya Mizuno incarne une ingénieure en informatique qui enquête sur la disparition de son petit ami et estime qu’elle est liée à un secteur mystérieux de son travail qui est connu sous le nom de Devs, et dont l’enquête changera le destin de l’humanité.

Sombre 3 (Netflix)

La série allemande complexe sur les disparitions et le voyage dans le temps s’est conclue en respectant sa propre structure dans une troisième saison qui a clôturé ses trois cycles de la triade.

Le drame des familles Winden a été vu de façon exponentielle à des niveaux rarement vus à la télévision en si peu d’épisodes, où nous sommes non seulement passés d’une période à une autre mais à des mondes parallèles, tout en recherchant les réponses en termes scientifiques. des théoriciens comme le chat de Schrödinger. Sans parler des valeurs de production d’une série à la hauteur de nos attentes.

Les garçons 2 (Prime Video)

Avant la première de The Boys 2, Amazon a confirmé au Comic-Con 2020 la production de la troisième saison, prouvant que ce qu’ils ont vu dans leur saison deux en valait la peine … et le garçon l’était. La série produite par Seth Rogen aborde le cinéma et les séries de super-héros comme peu l’ont fait. Alors que l’année dernière, Watchmen utilisait des super-héros comme roman graphique et abordait des problèmes tels que les conflits raciaux, The Boys fait de même mais se rapproche de la satire et de la création de produits de divertissement autour des personnes masquées. De la même manière, sa fin nous réserve quelque chose de bien plus grand.

Ted Lasso (Apple TV Plus)

Qui savait que ce qui avait commencé comme une petite esquisse du retour des émissions de Premier League pour le réseau américain NBC se révélerait être l’une des émissions les plus réconfortantes et les plus encourageantes de 2020? Et si l’on prend en compte l’année qui était 2020, c’est aussi une oasis dans le désert.

Ted Lasso est un entraîneur de football à succès qui est embauché par une équipe de football anglaise pour la Premier League, et ce qui peut sembler une mauvaise décision… ça l’est, puisque le propriétaire de l’équipe veut qu’elle soit rétrogradée. Cependant, c’est la bonne humeur, l’humanité et l’empathie de Ted Lasso qui changent la mentalité de toute l’équipe, y compris du propriétaire de l’équipe.

Cavalier de Bojack (Netflix)

Une série animée sur un cheval qui a réussi dans un programme des années 80 et 90 et qui doit maintenant traiter de la nostalgie entre autres choses, cela semblait être quelque chose de “ drôle ”, mais cela a fini par être l’un des contenus les plus déchirants et les plus humains. sur Netflix. Naturellement, sa dernière saison allait nous laisser anéantis par les adieux de tous ses personnages que nous considérons déjà comme faisant partie de notre famille. Mais à la fin de tout cela, Bojack Horseman est comme la vie elle-même et nous devons continuer avec nos meilleurs pulls pour nous protéger.

Gambit de la reine (Netflix)

L’une des miniséries les plus réussies de Netflix, qui a été une surprise, mais a rapidement atteint le sommet de la popularité du service de streaming. L’histoire suit Beth Harmon qui trouve une évasion aux échecs mais dont le succès rapide la conduira à affronter son match le plus important.

Naturellement, tout le poids retombe sur Anya Taylor Joy qui avait déjà montré sur grand écran pouvoir porter des histoires comme La Sorcière ou Fragmentée sur ses épaules, et qui nous donne ici un autre personnage avec une dimension aussi profonde que le nombre de mouvements dans une partie d’échecs .

Pays de Lovecraft (HBO)

A travers un voyage à travers les États-Unis des années 1950, Atticus Freeman se lance dans une aventure à travers un monde rempli de monstres et de menaces en tout genre, nous faisant nous demander ce qui est plus dangereux: des monstres sortis de l’esprit de HP Lovecraft ou du le racisme que vivait la communauté noire?

Basé sur le roman homonyme de Matt Ruff et produit par Jordan Peele et JJ Abrams, les épisodes sont présentés comme un hommage à divers sous-genres de terreur, certains plus subtils que d’autres mais jouant toujours avec la menace latente d’une société qui a cherché survivre à toutes sortes de monstres.

