En 1887, l’écrivain britannique Sir Arthur Conan Doyle a été chargé d’écrire une série de romans et d’histoires de fiction mettant en vedette un détective privé nommé Sherlock Holmes, un homme très observateur, doté d’intelligence et d’un raisonnement déductif capable. pour résoudre les mystères les plus difficiles. Le personnage, dont la date de naissance a été établie le 6 janvier 1854, a émigré des pages pour faire ses débuts à l’écran avec une grande variété de films et de séries télévisées. Nous avons cherché à lister les meilleures adaptations du célèbre détective tant sur le petit écran que sur le grand écran.

Remarque: La liste suivante est établie sans ordre de préférence.

Élémentaire (2012-2019)

Créé par Robert Doherty, Elementary signifiait une version moderne de Holmes, car l’histoire se déroule à New York avec les protagonistes de Jonny Lee Miller donnant vie à Holmes et Lucy Liu dans le rôle de Joan Watson, qui doit résoudre une série de crimes, presque dans le style de CSI et NCIS. Peut-être que ce qui vaut la peine dans ce spectacle est précisément la chimie des protagonistes et surtout pour le portrait à l’écran d’un détective qui peine à se réhabiliter d’une profonde dépendance à la drogue. À cet égard, il convient de mentionner que dans le roman Le signe des quatre (1890), il est mentionné que Sherlock consomme de la cocaïne, mais la quitte grâce à l’insistance de Watson.

Enola Holmes (2020)

Basé sur la série de livres Les Aventures d’Enola Holmes de Nancy Springer, le film nous présente la petite sœur du célèbre détective, qui se lance dans une dangereuse aventure pour retrouver sa mère Eudoria, présumée disparue. Pour cela, il utilise l’aide de Sherlock Holmes (Henry Cavill) et de son autre frère nommé Mycroft Holmes (Sam Claflin). Sans aucun doute, l’histoire est extrêmement rafraîchissante, car le détective n’est plus au centre de l’histoire et nous regardons maintenant les mystères cachés à l’époque victorienne, mais du regard d’un personnage féminin. Et pour que vous sachiez de quoi nous parlons, vous voudrez peut-être revoir ici la revue de Cinéma PREMIERE.

Sherlock (2010-2017)

Créé par Mark Gatiss et Steven Moffat (Doctor Who), Sherlock signifiait une autre version moderne du détective emblématique. Cette fois, le casting était composé de Benedict Cumberbatch dans le rôle de Sherlock et Martin Freeman à la place de Watson. Nous ne pouvons pas nier que Cumberbatch nous a donné une performance formidable en tant que détective privé hostile, antisocial mais très intelligent. La série ne vaut pas seulement la peine pour la grande chimie que dégage le personnage principal avec Martin Freeman, mais parce qu’elle respecte les histoires que Sir Arthur Conan Doyle a écrites une fois, mais avec ses doses de contemporanéité. Et d’ailleurs, l’esthétique visuelle est à applaudir. Enfin, cette production de la BBC a reçu plusieurs nominations et récompenses aux Emmy et aux BAFTA.

Sherlock Holmes (2009)

Sous la direction de Guy Ritchie, Sherlock Holmes s’est adapté à l’époque victorienne de Londres pour nous proposer une histoire où le détective (Robert Downey Jr.) et son partenaire le Dr John Watson (Jude Law) enquêtent, aux côtés de la voleuse Irene Adler. (Rachel McAdams), une série d’étranges disparitions qui semblent être la conséquence d’un complot. On peut dire que la meilleure chose à propos de ce film est le casting et l’interprétation de Robert Downey Jr. À propos, Sherlock Holmes a été nominé pour deux Oscars dans la catégorie du meilleur design de production et de la meilleure bande originale de Hans Zimmer. De plus, le protagoniste d’Iron Man (2008) a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. La deuxième partie était intitulée Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011).

Élémentaire, chères données (1988)

Et en tenant compte du fait que Sherlock Holmes est un personnage intemporel, la série Star Trek: The Next Generation a rendu un petit hommage au personnage au cours de l’un de ses chapitres. Elementary, Dear Data est le troisième épisode de la deuxième saison où l’on suit les aventures de la célèbre flotte d’Enterprise et où le capitaine Jean-Luc Picard, l’ingénieur en chef La Forge et le commandant Data se rendent à l’Holodeck ou à l’Holodeck pour recréer un mystère Sherlock Holmes. Personne ne peut nier à quel point il est merveilleux de voir Patrick Stewart et sa compagnie faire leur propre version du détective, mais dans l’espace. À propos, l’épisode a été nominé pour deux Emmy Awards.

Le Sherlock Holmes moderne (1924)

Et l’examen d’adaptations légèrement plus anciennes est The Modern Sherlock Holmes réalisé et mettant en vedette Buster Keaton. L’histoire nous présente un concierge et projectionniste de cinéma qui s’endort et rêve d’être un détective quand, miraculeusement, il se retrouve à l’intérieur du film qu’il montre. Là, il tentera de sauver sa bien-aimée des griffes d’un redoutable méchant. En 2000, il a été inclus dans la liste des 100 ans… 100 Laughter de l’American Film Institute (AFI) comme l’une des meilleures comédies américaines de l’histoire. Et oui, son charme réside dans la comédie qui imprègne le détective le plus emblématique de l’histoire.

Sherlock Holmes (1984-1985)

Et dans cette liste ne pouvait pas manquer l’anime classique de Hayao Miyazaki et

Kyosuke Mikuriya. Cette version avait un total de 26 épisodes mettant en vedette des animaux avec une apparence anthropomorphique. Le protagoniste n’était ni plus ni moins qu’un petit renard accompagné de nombreux chiots et même de chatons. La chose intéressante à propos de cette série est son cadre qui, bien qu’elle se déroule à l’époque victorienne, l’esthétique rappelle beaucoup le genre de science-fiction Steampunk.

Sherlock Holmes et l’arme secrète (1942)

Réalisé par Roy William Neill et avec Basilic rathbone, Sherlock Holmes et l’arme secrète nous raconte un autre exploit du détective aux côtés de son partenaire Watson, qui doit arrêter un collaborateur nazi nommé le professeur Moriarty, qui envisage de kidnapper un scientifique britannique qui a créé une puissante bombe pour attaquer l’armée allemande. Le film est extrêmement divertissant et le protagoniste n’hésite pas à montrer ses talents pour le déguisement et surtout pour la déduction qui caractérise le personnage. Il est à noter que ce film fait partie d’une série de 14 films mettant en vedette Basil Rathbone.

Jeune Sherlock Holmes (1985)

Le film réalisé par Barry Levinson a choisi de nous présenter une version rajeunie de Sherlock Holmes et John Watson, qui venaient de faire leurs premiers pas dans le monde des détectives. L’histoire se déroule à Londres en 1870, où les deux personnages se rencontrent à la prestigieuse université Brompton Academy pour commencer à résoudre un mystère qui implique que plusieurs personnes de la ville sont attaquées par un homme cagoulé avec des fléchettes empoisonnées, ce qui les amène à se suicider. Il est important de noter que la production a été réalisée par Steven Spielberg et se vantait d’un scénario sous la plume de Chris Columbus. Le film bénéficie d’un excellent travail technique, car il a été le premier long métrage à créer un personnage, le chevalier qui saute d’une fenêtre d’église, entièrement par ordinateur et de manière photoréaliste. Ce travail lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleurs effets visuels.

Sherlock Holmes (1984-1994)

Créé par Michael Cox et avec Jeremy Brett À l’instar du célèbre détective, Sherlock Holmes était l’une des séries télévisées qui représentait le mieux M. Holmes, surtout pour sa fidélité aux œuvres de Sir Arthur Conan Doyle, bien qu’il ait également pris certaines libertés de création. D’autre part, l’interprétation de David Burke en tant que John Watson se démarque, qui dans cette version est dépeint comme une personne intelligente et assez compétente à la hauteur du protagoniste. Sans aucun doute, un spectacle qui a su équilibrer les ingrédients des histoires originales et avec une conception et un cadre de production excellents. Malheureusement, la série a pris fin en 1994 lorsque Jeremy Brett est décédé d’une insuffisance cardiaque.

