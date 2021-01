Après avoir dépassé 25 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis, le dernier film de DC Extended Universe (DCEU) “Wonder Woman 1984” atteint un record au box-office.

Lors de son week-end d’ouverture aux États-Unis, le film avait obtenu 28,5 millions de dollars, seulement 16,7 millions provenaient de ce pays, mais la semaine suivante, il a fait face à une diminution de 67% de sa collection.

Quelque chose de compréhensible puisque le film peut être vu sur HBO Max aux États-Unis et au Canada, alors qu’une grande partie de l’Europe et de l’Amérique latine ont leurs cinémas fermés, mais la Chine a eu une forte performance avec le plus grand nombre de box-office Nouvelle année de son histoire.

Le film a reçu une réponse mitigée de la part des critiques, mais “ Wonder Woman 1984 ” atteint un record au box-office en dépassant 100 millions de dollars de brut mondial, ce qui est digne d’admiration avec toutes les chances contre lui.

La principale dame du film, Gal Gadot, a exprimé son soutien à Warner Bros. en décidant de créer “Wonder Woman 1984” simultanément dans les salles et sur HBO Max.

“Ecoutez, si vous me disiez il y a un an que cela allait être le cas, je deviendrais fou et super fou. Mais la vérité est que nous n’avions pas d’autres meilleures options. Nous avions l’impression d’être restés longtemps assis dans ce film. temps, nous avons tourné le film en 2018, nous avons commencé à promouvoir le film en 2019, nous l’avons retardé quatre fois, vous arrivez à un endroit à une certaine heure où vous êtes comme, ‘OK, je veux juste que les gens voient le film«», A déclaré Gadot dans une interview.

«Wonder Woman 1984» est maintenant disponible dans les cinémas du monde entier, ceux qui sont ouverts, et sur HBO Max.