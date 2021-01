Après avoir subi un retard d’un an d’avril 2020 à avril 2021, MGM a décidé de reporter à nouveau la future livraison de 007 »,Pas le temps de mourir«en raison de la pandémie mondiale. Ainsi, le film arrivera enfin le 8 octobre 2021, date à laquelle partager l’affiche avec le film Sony / Marvel, «Morbius». Une semaine avant le film MGM, «The Addams Family 2», arrivera également.

Avec Daniel Craig en tant qu’agent 007, le film met en vedette Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, La Seydoux, Ben Whishawy, Jeffrey Wright, qui reprendront leurs différents rôles qu’ils ont joués dans une franchise qui est maintenant rejointe par Dali Benssalah, David Dencik, Ana. de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen et Rami Malek, qui incarneront le méchant du film.

Cary Joji Fukunaga (‘Beasts of No Nation’) dirige le film, qui a été écrit par Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge et Cary Joji Fukunaga lui-même. EON Productions et MGM se sont associés cette fois-ci à Universal Pictures pour sortir ce film dans le monde entier à partir du 8 octobre 2021.

En ce qui concerne sa nouvelle histoire, Bond a quitté le service actif et profite d’une vie tranquille en Jamaïque, qui est soudainement interrompue lorsque son vieil ami de la CIA Felix Leiter se présente pour demander son aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère bien plus dangereuse que prévu et conduit Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Rappelons que «SPECTRE», le dernier opus de la saga distribuée par Sony Pictures, est arrivé en novembre 2015 avec une collection mondiale de 880,7 millions de dollars.

Dans l’actualité connexe, il faut dire que Sony a également déplacé certains de ses futurs projets. Parmi eux «Ghostbusters: Beyond», qui va de juin 2021 au 11 novembre 2021; «Uncharted», qui s’étend de juillet 2021 au 11 février 2022; «Cendrillon», qui va de février 2021 au 16 juillet 2021; et enfin ‘Peter Rabbit 2: On the Run’, qui va d’avril 2021 au 11 juin 2021.