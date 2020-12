Un jour comme aujourd’hui, mais en 1941, une attaque aérienne historique a été orchestrée par la marine impériale japonaise sur une base navale américaine située sur l’île d’Oahu, à Hawaï. Pearl Harbor est le nom de cette zone militaire bombardée, ainsi que du film qui Michael Bay réalisé pour Buena Vista Pictures (marque de distributeur de Disney jusqu’en 2007), inspiré par cet événement de guerre qui a conduit les États-Unis à rejoindre la Seconde Guerre mondiale. Cependant, même son expérience puissante n’a pas empêché le réalisateur de vouloir ignorer le projet de film à plusieurs reprises.

Pour commencer, l’idée du film ne serait pas venue de Bay elle-même, mais de dirigeants de The Walt Disney Company, désespérés de poursuivre une relation fructueuse avec le réalisateur californien, qui a déjà construit les succès au box-office La Roca (1996) et Armageddon (1998). Dans le cadre d’un projet ultérieur, Michael Bay était intéressé par la réalisation du thriller Phone Booth pour la 20th Century Fox et par l’apprentissage de ces plans, le dirigeant de Disney de l’époque. Joe Roth “Il a rassemblé de toute urgence un tas de scripts supplémentaires dans le sens de ceux que Bay avait tournés jusqu’à présent et les a envoyés pour attirer son attention” (via).

Bien que rien de tout cela n’ait impressionné le directeur recherché, c’est lors d’une réunion avec lui et ses représentants que l’exécutif Todd Garner Il a publié la phrase avec laquelle la Maison la Souris accrocherait sa proie: Tu devrais faire Pearl Harbor. Selon Film Stories, le projet décrit à Bay prévoyait un film qui fusionnerait leur cinéma explosif avec les ingrédients dont ils étaient faits. Titanesquede James Cameron, un triomphe au box-office et un film susceptible de recevoir d’innombrables distinctions.

Séduit par la proposition, Michael Bay s’est alors distancé de Phone Booth (finalement réalisé par Joel Schumacher) et s’est mis à travailler avec Pearl Harbor, qui serait sa malheureuse troisième et dernière collaboration avec Buena Vista Pictures.

Cependant, la rupture entre le distributeur et le réalisateur a commencé à être prédite avant que le film ne sort en salles en 2001 et ne soit détruit par des critiques spécialisés. D’une part, Bay souhaitait dépeindre – en détail – les horreurs de la guerre, tandis que Disney préconisait une bande adaptée aux mineurs. Le cinéaste a finalement cédé, et a même été autorisé à sortir une version étendue (plus proche de sa vision d’origine) en format domestique, mais un autre problème était le budget.

Michael Bay a d’abord demandé 208 millions de dollars pour produire Pearl Harbor, ce qui a déclenché des discussions au sein de la Maison de la souris. Plus tard, le promoteur du projet Joe Roth a quitté son poste au sein de l’entreprise en 2000 et alors PDG de Disney Michael Eisner a exigé une réduction du budget pour le film.

Dans de telles circonstances, Bay a démissionné deux fois de son poste de président exécutif (via), et ce serait le producteur Jerry Bruckheimer qui réussirait enfin à le retenir dans les coulisses, en lui garantissant un budget non négligeable de 140 millions de dollars.

Malgré l’accueil négatif – qui a été suivi de nombreuses nominations aux Golden Raspberry Awards, y compris le pire film de l’année – Pearl Harbor il s’est démarqué au box-office avec 449 millions de dollars levés dans le monde.

En tant que producteur, Michael Bay sortira le film cette semaine Oiseau chanteur, axé sur la pandémie COVID-19, via une plateforme de streaming premium du distributeur STX Entertainment.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.