Un sujet très brûlant a été abordé hier lorsque l’écrivain du New York Times Brooks Barnes a déclaré que lors d’une conversation avec le président de DC Films, Walter Hamada, il lui avait dit qu’il y aurait deux sagas de films différentes avec la participation de Batman. : le premier celui dirigé par Robert Pattinson, le second, celui supposément dirigé par Michael Keaton. Le journaliste recule maintenant et attribue la confusion au fait qu’il déménage …

“J’étais hors ligne (déménageant d’appartements) et je suis revenu pour voir cet engouement pour Michael Keaton. Je faisais référence à un film * uniquement * dans lequel Keaton était annoncé, et non à un ensemble de ses propres films Batman. Si j’avais des informations sur lui au-delà de The Flash, l’aurait évidemment mis dans mon article. “

D’autre part et cette fois de Batman On Film, ils affirment que le rôle de Keaton dans ‘Le flash“ Ce sera très important et le film réalisé par Andy Muschietti servira à faire la transition de Ben Affleck hors du rôle de Batman, donc Warner Bros finira essentiellement par faire un nouveau film de l’homme chauve-souris. En tout cas, à 69 ans il ne semble pas que Keaton puisse faire un très long voyage dans l’univers DC, bien qu’il ait pu participer à certains films.

La production de ‘Le flash»débutera en avril prochain aux Leavesden Studios au Royaume-Uni, où se déroule actuellement le tournage du film DC tant attendu,« The Batman ». Le processus de casting est en cours, car à ce jour, seule la présence d’Ezra Miller en tant que personnage principal et de Ben Affleck et Michael Keaton en tant que Bruce Wayne / Batman a été confirmée. Bien que cela ne soit pas confirmé, il semble que Billy Crudup pourrait reprendre son rôle dans “ Justice League ” en tant que père de Barry Allen, Henry.

“ The Flash ” sortira en salles le 4 novembre 2022.