L’univers de Homme araignée au cinéma, il sera divisé entre deux sociétés, d’une part Studios Marvel qui ont de très grands projets pour leur troisième opus qui est déjà en phase de production et pour un autre Sony Picures, qui ont aussi quelques surprises en réserve, mais apparemment cette entreprise cherche à aller plus loin, depuis l’arrivée de Carnage Ce serait beaucoup plus spectaculaire que je ne le pensais car apparemment, ils préparent déjà un film Carnage R-rated.

Il y a quelques années un film basé sur un super-héros Note R c’était presque impossible, mais peu à peu cette méthode a commencé à avoir une plus grande importance avec les films ‘Logan’, ‘Deadpool’ ou ‘Joker’, ce qui a été très bénéfique pour les entreprises et il semble que davantage de ces films soient en route, y compris ce symbiote.

Selon les mots de l’initié Mikey Sutton, Film Carnage classé R préparécomme Sony Pictures pense qu’après Venom: Que le carnage soit il cherchera Woody Harrelson retour au rôle de Cletus Kasady pour un certain type de spin-off qui sera recherché pour être noté R, ce qui est compréhensible compte tenu de la nature du personnage sombre et violent.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur la façon dont il fera équipe avec Spider-Man de Tom Holland avec des méchants comme Venom, Carnage ou Morbius, puisqu’il développe actuellement son histoire qui devrait être une version live-action du Spider-Verse avec l’arrivée de Tobey Maguire et Andrew Garfield, ainsi que des acteurs qui reprendront leurs rôles de Jamie Foxx et Alfred Molina respectivement d’Alectro et de Docteur Octopus, il faudra donc attendre la première de Venom: Let There Be Carnage pour juin 2021.