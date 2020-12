Dans le passé DC FanDome enfin les personnages qui seront dans la nouvelle version de “ L’équipe de suicide ” dirigée par James Gunn et maintenant nous savons qu’Idris Elba jouerait Sport de sang et non Deadshot comme on l’avait dit, en espérant qu’un jour Will Smith reviendra pour prendre ce manteau, mais récemment un Art conceptuel Bloodsport par Idris Elba où vous pouvez voir son costume plus en détail.

L’acteur Idris Elba a eu une grande reconnaissance ces dernières années, car il a participé à un grand nombre de productions, faisant même partie de l’univers cinématographique Marvel dans le rôle de Heimdall, qui a vu sa fin en ‘Avengers: guerre à l’infini’ aux mains de Thanos, James Gunn en a donc profité pour lui faire part de cette nouvelle version de l’équipe de méchants.

Ce jour un nouveau Art conceptuel Bloodsport par Idris Elba pour ‘The Suicide Squad’, où vous pouvez voir plus en détail le costume que ce méchant portera, qui ressemble à celui qu’il a utilisé dans le film ‘Pacific Rim’ par Guillermo del Toro.

Enfin, “ The Suicide Squad ” a terminé ses enregistrements et devrait atteindre les théâtres et la plate-forme de HBO Max au prochain 6 août 2021, puisque ces derniers jours, il a été annoncé que toutes les productions Warner qui seront lancées pour cette année atteindraient simultanément la plateforme de streaming et le grand écran, ce qui semble être un coup dur pour le cinéma, mais un grand pas pour la plateforme de streaming qui vient de décoller.