Les croisements dans le genre des super-héros sont déjà assez courants, mais il semble que cela atteindra un autre niveau avec ‘Spider-Man 3’, mais cette idée d’affronter les héros en masse était sur le point d’être présentée par le 20th Century Fox, car il était sur le point de l’étendre il y a plusieurs années et apparemment, il allait anticiper Marvel Studios, puisque Fox préparait un film de Fantastique Four Vs X-Men.

Nous avons vu le premier crossover dans le cinéma de super-héros en ‘Les Avengers ‘2012, où Marvel Studios a réuni les héros qu’il développait individuellement, une formule qui a fait du MCU la franchise la plus lucrative du cinéma et malgré les efforts, le Univers étendu DC n’a pas réussi à surmonter.

Mais apparemment, l’idée d’un crossover était déjà en cours d’élaboration par la 20th Century Fox, qui avait les droits sur de nombreux personnages, car il a été annoncé que Fox préparait un film Fantastic Four Vs X-Men, Cela a été annoncé par le directeur Paul Greengrass, qui était envisagé pour réaliser ce film en 2011:

«Ashley Edward Miller et moi, quand nous travaillions chez Fox et que nous travaillions sur ‘X-Men: First Class’, nous avons fait un film secret pour eux, je ne peux pas vous dire quelle était l’intrigue, mais je peux vous dire qu’il utilisait tous les personnages, tous les personnages Marvel que Fox avait à l’époque en 2011. Il a utilisé les X-Men, il a utilisé les Fantastic Four, il a utilisé Daredevil, il a utilisé Deadpool. Daredevil était toujours sur Fox à l’époque. “

Selon l’intrigue, cela ressemblerait beaucoup à ‘Guerre civile’, depuis une erreur de Johnny Storm allait obliger les super-héros à avoir besoin d’un disque, il y aurait donc une scission et un combat entre Fantastic Four et X-Men, où cela allait-il se terminer quand Monsieur Fantastique couper les mains de Carcajou et apparemment cela n’allait pas s’arrêter là, car une scène post-crédits allait suggérer une invasion Skrull, mais comment ‘X-Men: Première classe’ eu un bon accueil, il a été décidé de continuer avec cette ligne, car une confrontation entre héros était quelque chose de très risqué à ce moment-là.