La vie de la princesse Diana a acquis une grande pertinence ces dernières années, puisqu’elle a finalement fait son apparition dans la série acclamée. ‘La Couronne’ pour Netflix, où elle est jouée par Emma Corrin, mais ils travaillent également sur un film où apparaîtra ce personnage historique et dans le cadre de la promotion de ‘Spencer’, lancez le premier aperçu de Kristen Stewart comme princesse Diana.

L’actrice Kristen Stewart a été l’une des plus controversées d’Hollywood, car elle a commencé à avoir une plus grande pertinence de la saga ‘Crépuscule’, mais après la fin de la franchise, il n’a pas eu un grand développement de sa carrière et des films comme le redémarrage de ‘Les anges de Charlie’ 2019 a été très mal accueillie par la critique et le public, Stewart étant le plus critiqué pour son caractère très inexpressif pour beaucoup.

Ce jour le première photo de Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana pour le portail Entertainment Weekly dans le cadre de la promotion du film ‘Spencer’, qui sera dirigé par Pablo Larrain, où nous verrons le moment où la princesse Diana passe ses vacances de Noël avec la famille royale au domaine Sandringham à Norfolk, moment où elle décide de mettre fin à son mariage avec lui Prince carlos.

“Spencer” est une immersion dans l’imagination émotionnelle de qui Diana était à un tournant fondamental de sa vie. C’est une déclaration physique de la somme de ses parties, à commencer par son prénom: Spencer. C’est un effort déchirant pour qu’elle revienne à elle-même, alors que Diana a du mal à retenir ce que le nom de Spencer signifie pour elle. “

Cela a été annoncé par Kristen Stewart dans une déclaration et jusqu’à présent, il n’y a pas de date officielle pour la première de ce film, mais il devrait arriver d’ici fin 2021.