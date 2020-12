La franchise de ‘Resident Evil’ au cinéma a commencé en 2002 et avait six films à son actif, mais au fur et à mesure que les suites progressaient, elles s’éloignaient de l’idée originale des jeux vidéo dont elle était inspirée, il a donc été annoncé qu’un redémarrage serait effectué qui Ce serait beaucoup plus axé sur les jeux vidéo et leurs personnages et ce jour-là, une image a été publiée où vous pouvez voir les zombies depuis le redémarrage de ‘Resident Evil’.

Ce 2021 est accompli 25 ans du lancement du premier jeu de ‘Resident Evil’, il cherchera donc à relancer la franchise avec un film qui a récemment terminé ses enregistrements, en plus de cela, Netflix prépare une série animée et une série live-action de ce célèbre jeu vidéo plein de zombies.

Pour commencer à élever les attentes de ces nouvelles adaptations, une image a été montrée où vous pouvez voir le les zombies du redémarrage de Resident Evil, qui semblent plus réalistes et même proches de ce que nous avons vu tout au long des neuf saisons de ‘Les morts qui marchent’.

“C’est un récapitulatif de ‘Resident Evil’ et quel t-shirt amusant inspiré du film que la production a distribué à tout le monde. Un tournage difficile, presque entièrement sur place, à l’époque de Covid et généralement entre 17 et 18 heures par jour sur le plateau pour notre équipe, mais nous avons réussi à faire un excellent travail. Merci beaucoup à toute l’équipe qui a contribué. “

Ce nouvel opus sera réalisé par Johannes Roberts, où nous verrons des personnages classiques du jeu vidéo tels que Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, Leon Kennedy et Albert Wesker et devrait sortir en salles pour le 9 septembre 2021.