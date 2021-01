Farewell Love est un film réalisé par Ekwa Msangi, une réalisatrice tanzano-américaine qui a grandi au Kenya. Il dépeint une famille réunie à New York après 17 ans séparés par des problèmes d’immigration. L’histoire est racontée sous trois angles: Sylvia, la fille; Walter, le père; et Esther, la mère. Il a récemment été créé sur MUBI.

Ekwa a de l’expérience dans la réalisation de télévision et de courts métrages, dont Farewell Meu Amor, le court-métrage de cette histoire qu’il a réalisé comme preuve de concept. Ekwa admire des cinéastes comme Bong joon-ho, Ryan Coogler et Ava DuVernay; La dernière chose qu’il a vue qui a attiré son attention était la quatrième saison de The Crown; et son premier long métrage est celui-ci, Farewell Amor Nous lui avons parlé du film, du casting de Jayme Lawson (qui sera dans The Batman) et de ses conseils aux cinéastes en herbe.

Pourquoi avez-vous décidé d’aborder les questions de migration et de race à travers un drame familial?

Je voulais me concentrer sur l’impact et le côté humain de l’histoire. Je pense qu’au cours des quatre dernières années, il y a eu beaucoup de discussions sur les immigrants, sur les choses horribles qu’ils font, ce qu’ils prennent, les ressources, le danger; toute cette rhétorique. Il n’y a jamais de visage pour ce groupe d’immigrants dangereux, ils sont simplement mélangés et signalés comme une menace. Je voulais humaniser les personnes dont vous parlez. Qui sont ces migrants? Donnez-leur vraiment une histoire pour humaniser leur expérience. Ce ne sont pas seulement les Africains qui en font l’expérience, mais du monde entier. Et ce ne sont pas seulement des migrants; La séparation d’avec les personnes que vous aimez, qui est le thème du film, peut arriver aux gens dans de nombreuses circonstances, que ce soit par l’incarcération, le service militaire, etc. C’était un effort pour humaniser l’histoire.

Comment avez-vous décidé que vous vouliez que les personnages dansent Kizomba et Kuduro?

Je pratique les deux danses. La kizomba est une belle danse de couple, ce que Walter pratique, mais elle nécessite également un niveau de connectivité entre les danseurs pour se produire, car elle n’a pas de schéma régulier. J’ai trouvé cela une métaphore très intéressante pour une relation: ces deux personnes qui étaient autrefois partenaires de danse et ont littéralement perdu leur foulée et essaient de se retrouver, mais elles ne peuvent pas danser parce qu’elles ne sont pas encore connectées, elles doivent retrouver cette connexion . Pour Kuduro, qui est le style que Sylvia pratique, c’est un style de danse hip-hop pour les jeunes, mais en Angola, Kuduro est une plateforme pour que les jeunes s’expriment, dans une société où ils sont ignorés et n’ont pas de place pour parlez de ce qui les inquiète. La façon de le communiquer est à travers leur danse et leur musique. Pour ce personnage, qui est une fille africaine qui n’a pas la permission de faire une crise de colère ou de répondre à ses parents comme le font les adolescents américains, c’est comme une troisième langue pour elle, de s’exprimer.

En parlant des personnages, je suis frappé par leur profondeur. Comment s’est passé votre processus d’écriture du scénario de Farewell Amor? Qu’est-ce qui est arrivé en premier, l’histoire et les thèmes, ou les personnages?

La première chose était les personnages et les circonstances. Les personnages se réunissent après 17 ans de séparation, et nous devons voir ce qui se passe. Ce personnage a ces qualités et ce personnage a ces autres, et j’ai essayé de jouer avec cela dans mon esprit. Le processus d’écriture du scénario lui-même était incroyable, car je n’avais jamais écrit une histoire sous trois angles. En plus de me mettre à la place de chaque personnage et d’essayer de vivre leur expérience, j’ai aussi dû faire pas mal de graphiques et de tableaux pour suivre ce qui se passait dans les scènes qui se mettaient en travers, ce qui était un peu fou. Mais ce fut une expérience très enrichissante.

En fait, je suis allé dans un laboratoire de scénarisation au Mexique qui était phénoménal, Cine Qua Non. Cela a duré deux semaines et cela m’a vraiment aidé à poser beaucoup de questions sur les personnages et ce que je voulais dire. Et puis j’ai fait le laboratoire de Sundance, donc les mentors que j’avais aux deux m’ont beaucoup aidé à peaufiner l’histoire, ainsi que mes producteurs et les gens qui ont aidé à développer le film.

Vous avez dit dans des interviews que le court métrage de Farewell, Meu Amor, était comme une preuve de concept pour voir si l’idée fonctionnait. Qu’avez-vous appris en faisant le court métrage que vous pourriez appliquer dans Farewell Amor?

C’était la première fois que j’utilisais une équipe de production et un casting plus professionnels. C’était un très petit budget, nous avions littéralement une journée, un lieu, huit heures, sans temps pour les reprises; il fallait que ce soit parfait. Cela faisait vraiment une différence de pouvoir travailler avec des gens qui aimaient l’histoire. Cela m’a ouvert les yeux que mes collaborateurs pouvaient comprendre ce que je voulais communiquer même s’ils n’avaient pas eu la même expérience. Et aussi la qualité du travail qu’ils ont fait était incroyable et l’a aidé à être vu. J’ai pu travailler sur l’histoire et ce que je voulais dire sans me soucier du jeu d’acteur ou de la photographie, car tout s’est bien terminé. Les responsables de ces départements avaient déjà tout en ordre. C’était le court métrage le plus professionnel que j’avais fait jusque-là et il a voyagé d’une manière que les autres n’avaient pas. C’était très enrichissant.

Il s’agit du premier film de Jayme Lawson, qui a ensuite été jeté dans The Batman. Comment avez-vous trouvé? Parce que c’est un rôle très exigeant, non seulement dramatiquement mais aussi physiquement, à cause de la danse.

Entré aux auditions. Je pense qu’elle est venue à notre audition une semaine ou deux après avoir obtenu son diplôme de Juliard, donc elle était vraiment fraîche. Elle était captivante, non seulement parce qu’elle est belle, mais en tant qu’interprète, sa lecture de la scène était très intelligente. Il a lu le journal et avait déjà étudié un peu l’accent par lui-même, ce qui était très important pour nous. Et puis il a eu une deuxième audition avec le chorégraphe pour travailler sur la danse et voir s’il pouvait capturer les mouvements, et il était super avec ça aussi. C’était donc un honneur.

Mon directeur de casting a dit “il va être une superstar, il est incroyable”, et quelques mois plus tard, il est là. Ce fut un plaisir de travailler avec elle.

On vous a demandé à plusieurs reprises comment la bande s’intègre dans l’administration Trump. Lors de la promotion du film, le climat politique a changé pour quelque chose d’un peu plus optimiste. Avez-vous ressenti un changement dans la façon dont les gens voient et interprètent Farewell Love maintenant que la situation est un peu meilleure?

Je pense que le film n’est pas très explicite en termes de discussion des politiques migratoires de ce pays, mais j’ai certainement pu ressentir le lien entre des personnes issues de familles immigrées, mais aussi des non-immigrés. Ils estiment que ce film leur ouvre la porte à réfléchir à des choses qu’ils n’avaient pas envisagées sur la vie des immigrés. Et maintenant que les choses sont heureusement plus encourageantes en ce qui concerne l’orientation du pays, c’est un facteur. Mais la réaction que j’obtiens le plus concerne l’impact du COVID-19 et l’isolement et la séparation que nous avons ressentis, à propos de la disparition de la famille. Nous sommes tous séparés de ceux que nous aimons, contre notre volonté, ne sachant pas quand cela se terminera, donc nous sentons que nous pouvons sympathiser avec l’histoire de cette manière, avec les problèmes de séparation. Et aussi la nostalgie d’être dans des espaces très fermés avec les gens que vous aimez, vous pensez «J’avais l’habitude de faire ça!». On pourrait être ensemble, danser, se tenir la main sans les désinfecter toutes les 15 secondes; ce type de choses. Même de la question de la logistique de production: filmer quelque chose d’aussi petit et intime dans ce climat, qui sait quand on pourra le refaire.

Vous avez dit que l’histoire est plus ou moins basée sur vos oncles et que vous ne pensiez pas qu’une histoire aussi spécifique puisse résonner avec autant de gens. Quelle est votre vision de la création d’universalité basée sur la spécificité de nos expériences?

Un de mes professeurs de scénarisation m’a dit “plus votre histoire est spécifique, plus elle est universelle”. Et cela semble un peu bizarre, mais c’est certainement quelque chose que j’ai vécu avec plusieurs de mes films. Avec ce film, la différence est que le public est bien plus large que celui de mes courts métrages. Dans mes courts métrages, mon expérience traduite auprès d’un public africain ou afro-américain me paraissait normale; bien sûr, ils allaient la comprendre, bien sûr ils allaient se connecter avec elle. Mais être capable d’être très précis sur cette culture, avec le souci du détail que nous y mettons, et d’avoir quelqu’un de l’autre côté du monde ressentir une connexion avec elle a été une expérience magique. Cela a été très intéressant d’écouter les histoires des gens et de voir les réactions, toutes les larmes – qu’au début je pensais “êtes-vous sérieux?” [Ríe] “Est-ce que ça t’a tellement touché?” C’est très flatteur que les gens ressentent cela.

Enfin, j’aime terminer les interviews en demandant quels conseils vous donneriez à un artiste ou cinéaste en herbe.

Clair. Vous savez, le cinéma a été un art très privilégié, car il a besoin de beaucoup de ressources et de personnes pour le faire. Ce n’est pas un art solitaire, bien qu’il apparaisse parfois ainsi de la part des personnes qui apparaissent sur les tapis rouges. Ils semblent dire “je l’ai fait tout seul!”, Mais personne ne fait rien seul, certainement rien de significatif. Il faut beaucoup de gens très talentueux et dévoués.

C’est un projet à très long terme. J’enseigne le cinéma dans divers endroits et je dis généralement à mes élèves qu’ils doivent être en route jusqu’à la fin, car cela prend du temps. Cela prend du temps, même si vous avez de l’argent, mais cela prend aussi du temps pour développer votre voix. Je voudrais dire aux jeunes d’être patients avec eux-mêmes, car leur voix changera à mesure que leur vie changera. J’espère que c’est un engagement à long terme en tant que cinéastes, qui veulent faire cela pendant des années. À mesure qu’ils grandissent – sont influencés par d’autres choses, leur vie change, les gens meurent et naissent, se marient, des choses se passent dans leur vie – leur façon de voir le monde changera également.

Il est important que vous preniez le temps de le faire, car le travail que nous faisons en tant qu’artistes et plus particulièrement en tant que cinéastes est très important. Nous sommes les gens qui donnent de l’espoir aux autres, qui aident les autres à comprendre d’une manière différente et à considérer les choses d’une manière qu’ils n’avaient pas envisagée. Compte tenu de l’année où nous avons vécu, nous nous devons tous des centaines d’heures de thérapie [ríe], et nous ne pourrons pas le payer, mais ce que nous pourrons payer, c’est de l’art; musique, poésie, danse, etc. Il s’agit vraiment de se mettre en forme en tant qu’artistes pour pouvoir offrir notre travail à nos communautés comme moyen de guérison, car c’est ce que fait notre travail. C’est cher, c’est important d’avoir des alliés pour le faire, mais ça vaut le coup. C’est important, et si vous pouvez trouver un moyen de vous soutenir pour le faire à long terme, cela changera non seulement votre vie mais aussi la vie de beaucoup d’autres. Il n’y a pas beaucoup d’emplois dans le monde qui font cela, du moins pas de manière positive. Alors tu sais, fais le bon combat.

adieu amour Mubi



Sebastián Valencia Passionné d’animation et de cinéma romantique. Mon réalisateur préféré est David Fincher. Et j’aime le rap.