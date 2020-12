Cinéma 54 Vidéos

Milla Jovovich, l’immigrée ukrainienne qui s’est battue pour devenir la reine de l’action hollywoodienne

Née en 1975 dans la république soviétique d'Ukraine de l'époque sous le nom de Milica Bogdanovna Jovovich, l'actrice que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Milla Jovovich avait des origines modestes qui n'indiquaient pas du tout une célébrité à Hollywood. Mais ses traits ravissants, son physique athlétique et son talent précoce d'acteur et de mannequin ont attiré l'attention de beaucoup sur Milla lorsque sa famille a déménagé à Londres puis à Los Angeles lorsqu'elle était enfant. C'est ainsi qu'après quelques rôles au cinéma et à la télévision, des réalisateurs de premier ordre comme son ex-mari Luc Besson ou & nbsp; son mari actuel, Paul WS Anderson, ont vu en elle une héroïne d'action qui s'est avérée imbattable dans son genre tout au long de sagas et franchises successives. Et maintenant, Jovovich se prépare à continuer de se donner des coups de pied dans Monster Hunter, une nouvelle adaptation de jeu vidéo au cinéma dont la première dans notre pays est prévue le 30 décembre.