L’État électrique, un projet de film qui Joe et Anthony Russo Ils sont en cours d’élaboration depuis quelques années, il aura Millie Bobby Brown dans le rôle principal. Cela a été annoncé cette semaine, associé au fait que le prochain film (produit à l’origine uniquement) sera également réalisé par les frères responsables des derniers versements des Avengers.

Selon Collider, Universal Pictures a récemment acquis The Electric State après une intense guerre d’enchères, sous la garantie de le publier sur grand écran. Les Russo ont pris la présidence de la direction parce que Andy Muschietti —Le premier cinéaste envisagé — sera très occupé avec le film DCEU The Flash.

Quoi qu’il en soit, Muschietti et sa sœur Barbara (It: Chapter Two) produiront aux côtés de la société AGBO des frères Russo. Exécutif produit par Russell Ackerman et John Schoenfelder, tandis que le célèbre duo Christopher Markus et Stephen McFeely (Avengers: Endgame) écrira le script.

The Electric State sera une adaptation du roman graphique éponyme de l’auteur Simon Stålenhag, publié en 2018. Un synopsis diffusé est le suivant:

«L’État électrique se déroule dans un futur alternatif où les humains et les robots vivent ensemble dans une relative harmonie. Une adolescente (Brown) découvre que son nouvel ami robot doux mais étrange a été envoyé par son frère disparu, alors elle et le robot se sont mis à la recherche du garçon, découvrant un complot majeur dans le processus.

Le tournage de ce film de science-fiction ne commencerait qu’à la fin de 2021 ou au début de 2022, donc (en théorie) lorsque le produit sera prêt à faire ses débuts sur grand écran, les exposants fonctionneront déjà normalement et sans les obstacles d’un crise sanitaire.

“Nous sommes ravis d’avoir cet accord avec Universal, qui s’est engagé à une sortie en salles pour The Electric State”, a déclaré les Russo à Deadline. «C’est une nouvelle incroyable pour nous en tant que réalisateurs et pour le public du monde entier qui souhaite revivre des films dans les salles de cinéma. C’est également un signe positif que, à mesure que les vaccins seront disponibles, le marché du théâtre fera un retour. »

Dans le rôle de réalisateurs, Joe et Anthony Russo n’ont pas encore créé le drame Cerise (avec Tom Holland) et développer le thriller L’homme gris (avec Ryan Gosling et Chris Evans).

Nous avons récemment vu Millie Bobby Brown à Enola Holmes et reviendra bientôt sur les écrans avec le crossover attendu Godzilla contre Kong.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.